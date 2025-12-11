Видео
Главная Новости дня Покушение на Миндича — Коломойский сделал новое заявление

Покушение на Миндича — Коломойский сделал новое заявление

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 16:27
Покушение на Тимура Миндича — Коломойский раскрыл новые детали
Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Бизнесмен и фигурант нескольких уголовных дел Игорь Коломойский заявил об "украинском следе" в попытке покушения на бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, нападавшие получили оружие в посольстве Украины.

Об этом олигарх заявил во время заседания суда в четверг, 11 декабря.

Коломойский раскрыл новые детали покушения на Миндича

По словам бизнесмена, нападавшими оказались двое граждан Украины, которые находились в Израиле уже полтора года. Мужчин якобы завербовали в украинском посольстве и выдали там оружие для совершения покушения.

"Здесь прямой украинский след. Человек получил в украинском посольстве оружие, которое у него потом изъяли. Оказалось, что это был пистолет Макарова. Там были два фрилансера. Они полтора года были в Израиле, но они с украинскими паспортами. Были там как беженцы, видимо, один из низ пришел в посольство поменять паспорт и их там завербовали", — рассказал Коломойский.

Коломойский также уточнил детали инцидента, отметив, что ранения получила домработница. Это произошло потому, что на территории Миндича в Израиле расположены два дома: один - основной, другой предназначен для персонала.

"Один из фрилансеров ходил туда на разведку. Он встретился с горничной, представился израильским журналистом и спрашивал, живет ли там Миндич. А он как-то испуганно на иврите говорил и эта горничная его выгнала и сказала, что вызовет полицию. Это было еще 14-15 ноября. После покушения она его узнала", — рассказал олигарх.

Он предположил, что украинские и израильские власти могут пытаться минимизировать информационный резонанс вокруг инцидента.

"Если за дело уже взялась служба внутренней безопасности Израиля, то прессы не будет. Израильтяне с украинцами все выяснят, а тех двоих посадят", — сказал Коломойский.

Напомним, Игорь Коломойский сообщил о том, что 28 ноября в Израиле произошла попытка покушения на Тимура Миндича.

Между тем израильский журналист Сергей Ауслендер отметил, что в официальных источниках или сводках правоохранителей нет никаких упоминаний об инциденте.

Израиль Игорь Коломойский олигархи покушение Тимур Миндич
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
