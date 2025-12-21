Відео
Україна
Українські журналісти знайшли Міндіча — фото

Українські журналісти знайшли Міндіча — фото

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:18
Українські журналісти розшукали Тимура Міндіча — фото
Тимур Міндіч. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Українські журналісти розшукали бізнесмена Тимура Міндіча. Його підозрюють у корупції у сфері енергетики. 

Про це повідомила "Українська правда" у неділю, 21 грудня.

Читайте також:

Де журналісти знайшли Тимура Міндіча

Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати Тимура Міндіча. Видання додало, що відбулося це в Ізраїлі.

"Деталі журналісти оприлюднять згодом", — йдеться у повідомленні.

Журналісти УП розшукали Тимура Міндіча
Повідомлення УП про Тимура Міндіча. Фото: скриншот

Що відомо про Тимура Міндіча

Національне антикорупційне бюро України викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та низка інших посадовців. Відомо, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків НАБУ.

Журналісти УП розшукали Тимура Міндіча
Тимур Міндіч. Фото: УП

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Фігурантів справи "Мідас" Міндіча та Цукермана також оголосили у розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ відкрила справу проти Міндіча. Його підозрюють у державній зраді.

Також ми розповідали про те, що поліція Ізраїлю прокоментувала інформацію про замах на Міндіча. Заяву про спробу вбивства зробив Ігор Коломойський.

Ізраїль журналісти корупція фото Тимур Міндіч
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
