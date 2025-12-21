Українські журналісти розшукали Тимура Міндіча — фото

Тимур Міндіч. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Українські журналісти розшукали бізнесмена Тимура Міндіча. Його підозрюють у корупції у сфері енергетики.

Про це повідомила "Українська правда" у неділю, 21 грудня.

Де журналісти знайшли Тимура Міндіча

Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати Тимура Міндіча. Видання додало, що відбулося це в Ізраїлі.

"Деталі журналісти оприлюднять згодом", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення УП про Тимура Міндіча. Фото: скриншот

Що відомо про Тимура Міндіча

Національне антикорупційне бюро України викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та низка інших посадовців. Відомо, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків НАБУ.

Тимур Міндіч. Фото: УП

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Фігурантів справи "Мідас" Міндіча та Цукермана також оголосили у розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ відкрила справу проти Міндіча. Його підозрюють у державній зраді.

Також ми розповідали про те, що поліція Ізраїлю прокоментувала інформацію про замах на Міндіча. Заяву про спробу вбивства зробив Ігор Коломойський.