Українські журналісти розшукали Тимура Міндіча — фото

Українські журналісти знайшли Міндіча — фото
Українські журналісти розшукали бізнесмена Тимура Міндіча. Його підозрюють у корупції у сфері енергетики.
Про це повідомила "Українська правда" у неділю, 21 грудня.
Де журналісти знайшли Тимура Міндіча
Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати Тимура Міндіча. Видання додало, що відбулося це в Ізраїлі.
"Деталі журналісти оприлюднять згодом", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Тимура Міндіча
Національне антикорупційне бюро України викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та низка інших посадовців. Відомо, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків НАБУ.
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Фігурантів справи "Мідас" Міндіча та Цукермана також оголосили у розшук.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ відкрила справу проти Міндіча. Його підозрюють у державній зраді.
Також ми розповідали про те, що поліція Ізраїлю прокоментувала інформацію про замах на Міндіча. Заяву про спробу вбивства зробив Ігор Коломойський.
