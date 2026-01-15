Міндич планував виїзд - дані НАБУ

Тимур Міндіч. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Виїзд помічника народного депутата Тимура Міндіча за кордон був спланований заздалегідь. Він не був спонтанною реакцією на слідчі дії.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у четвер, 16 січня.

Міндич планував виїзд

За словами Кривоноса, за даними НАБУ, ще вранці 9 листопада помічники Тимура Міндіча замовляли для нього трансфер.

Це свідчить про те, що виїзд планувався щонайменше за добу до проведення обшуків.

Нагадаємо, нещодавно журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлю.

Тоді бізнесмен заявив, що справа проти нього є "медійним кейсом". За його словами, на нього "здійснили медіатаку".