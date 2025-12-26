Відео
Корупція в енергетиці — Міндіч назвав справу "медійним кейсом"

Корупція в енергетиці — Міндіч назвав справу "медійним кейсом"

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:12
Міндіча знайшли в Ізраїлі — що сказав про справу НАБУ
Бізнесмен Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео

Бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить як підозрюваний у справі про масштабну корупцію в енергетиці, заявив, що на нього "здійснили медіатаку". Він обурився, що його "призначили винним" у справі Національного антикорупційного бюро розслідувань.

Про це Тимур Міндіч сказав під час спілкування з  журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем. 

Що каже Міндіч про справу НАБУ

Міндіч назвав справу "великим медійним кейсом" і заявив, що з нього "зробили винного" через інформаційну кампанію. За його словами, оприлюднені фрагменти розмов були вирвані з контексту, а повні записи можуть з'явитися пізніше.

"А медійний (кейс — Ред.), ну що я можу сказати? Це, мені здається, крута робота ваша і всіх інших хлопців, крутий сценарій, крута медіаатака за останні роки, тобто медіа сьогодні зробило весь образ і все", — заявив бізнесмен. 

Крім того, він підтвердив, що знає ексміністра оборони Рустема Умєрова та ексміністра енергетики Германа Галущенка і спілкувався з ними, однак заперечив будь-який тиск на них чи надання вказівок.

Водночас Тимур Міндіч визнав, що підозра існує і справа перебуває на стадії досудового розслідування. Бізнесмен також повідомив, що нині перебуває в Ізраїлі та перевіз туди свою родину через тиск.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що українські журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі. Його вдалося зафільмувати.

Зазначимо, раніше CБУ відкрила справу про держзраду проти бізнесмена. Перевірки стосуються, зокрема, подій у сфері енергетичної безпеки та закупівель для об'єктів атомної енергетики.

НАБУ корупція підозра енергетика Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
