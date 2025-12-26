Видео
Коррупция в энергетике — Миндич назвал дело "медийным кейсом"

Коррупция в энергетике — Миндич назвал дело "медийным кейсом"

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:12
Миндича нашли в Израиле — что сказал о деле НАБУ
Бизнесмен Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Бизнесмен Тимур Миндич, который проходит как подозреваемый по делу о масштабной коррупции в энергетике, заявил, что на него "осуществили медиатаку". Он возмутился, что его "назначили виновным" по делу Национального антикоррупционного бюро расследований.

Об этом Тимур Миндич сказал во время общения с журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачом.

Читайте также:

Что говорит Миндич о деле НАБУ

Миндич назвал дело "большим медийным кейсом" и заявил, что из него "сделали виновного" из-за информационной кампании. По его словам, обнародованные фрагменты разговоров были вырваны из контекста, а полные записи могут появиться позже.

"А медийный (кейс — Ред.), ну что я могу сказать? Это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят, крутой сценарий, крутая медиаатака за последние годы, то есть медиа сегодня сделало весь образ и все", — заявил бизнесмен.

Кроме того, он подтвердил, что знает экс-министра обороны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко и общался с ними, однако отрицает любое давление на них или предоставление указаний.

В то же время Тимур Миндич признал, что подозрение существует и дело находится на стадии досудебного расследования. Бизнесмен также сообщил, что сейчас находится в Израиле и перевез туда свою семью из-за давления.

Напомним, 21 декабря стало известно, что украинские журналисты нашли Миндича в Израиле. Его удалось заснять.

Отметим, ранее СБУ открыла дело о госизмене против бизнесмена. Проверки касаются, в частности, событий в сфере энергетической безопасности и закупок для объектов атомной энергетики.

НАБУ коррупция подозрение энергетика Тимур Миндич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
