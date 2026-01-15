Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Галущенко розповів про свої контакти з Міндічем — що говорить

Галущенко розповів про свої контакти з Міндічем — що говорить

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:39
Галущенко зізнався, що знайомий з Міндічем
Герман Галущенко. Фото: кадр з відео

Колишній міністр енергетики та ексміністр юстиції Герман Галущенко підтвердив, що знайомий із підозрюваним у справі про корупцію українським бізнесменом Тимуром Міндічем. Окрім того, він зазначив, що самостійно прийняв рішення піти з посади. 

Про це Галущенко сказав на засіданні ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Галущенко про зв'язки з Міндічем та рішення покинути посаду міністра енергетики

За словами Германа Галущенко, перебування на посаді міністра енергетики не було для нього самоціллю, а рішення піти — це його особисте політичне рішення.

Щодо контактів з Міндічем він зазначив, що познайомився з ним приблизно у 2017-2018 роках, оскільки їхні діти навчалися в одному класі. При цьому Галущенко каже, що дружніх стосунків не підтримував, а перетиналися вони лише іноді.

Ексміністр енергетики додав, що востаннє спілкувався з Міндічем влітку. За його словами, розмова була особистою, без робочих чи ділових питань.

Нагадаємо, сьогодні ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов теж прокоментував свої зв'язки з Тимуром Міндічем.

Також ми писали, що у НАБУ розкрили подробиці, коли насправді планувався виїзд Міндіча.

Герман Галущенко НАБУ корупція сфера енергетики політики Тимур Міндіч
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації