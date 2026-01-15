Галущенко зізнався, що знайомий з Міндічем

Герман Галущенко. Фото: кадр з відео

Колишній міністр енергетики та ексміністр юстиції Герман Галущенко підтвердив, що знайомий із підозрюваним у справі про корупцію українським бізнесменом Тимуром Міндічем. Окрім того, він зазначив, що самостійно прийняв рішення піти з посади.

Про це Галущенко сказав на засіданні ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини, повідомляє Новини.LIVE.

Що сказав Галущенко про зв'язки з Міндічем та рішення покинути посаду міністра енергетики

За словами Германа Галущенко, перебування на посаді міністра енергетики не було для нього самоціллю, а рішення піти — це його особисте політичне рішення.

Щодо контактів з Міндічем він зазначив, що познайомився з ним приблизно у 2017-2018 роках, оскільки їхні діти навчалися в одному класі. При цьому Галущенко каже, що дружніх стосунків не підтримував, а перетиналися вони лише іноді.

Ексміністр енергетики додав, що востаннє спілкувався з Міндічем влітку. За його словами, розмова була особистою, без робочих чи ділових питань.

