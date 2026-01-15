Чернишов розкрив правду про зв'язки з Міндічем — чи спілкуються вони зараз

Олексій Чернишов на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов прокоментував свої зв'язки з Тимуром Міндічем. Він відповів, коли познайомився з ним та чи спілкується зараз.

Про це колишній посадовець розповів під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Чи спілкуються зараз Чернишов та Міндіч

Як зазначив Чернишов, він познайомився з Міндічем в Ізраїлі кілька років тому. Зараз експосадовець вважає Міндіча другом, але зв'язок з ним не підтримує. За його словами, востаннє вони спілкувалися давно.

"Ви маєте розуміти, що останні пів року я знаходжусь у певному процесуальному статусі. На жаль, цей статус подвоївся після отримання другої підозри. В мене є певні обмеження і вони стосуються у тому числі спілкування", — зазначив Чернишов.

Він також підтвердив, що був присутній на святкуванні дня народження Володимира Зеленського 4 лютого 2021 року. Це відбувалося у квартирі Міндіча.

"Я можу характеризувати ці відносини (Зеленського та Міндіча. — Ред.) як корпоративне партнерство, яке стосувалося діяльності "Кварталу 95" у певні роки. Воно будувалося на цьому", — додав Чернишов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ завершило слідство стосовно Чернишова. Його підозрюють у корупції та зловживанні службовим становищем.

Також ми розповідали про те, коли насправді планувався виїзд Міндіча з України. НАБУ розкрило подробиці.