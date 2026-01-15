Видео
Україна
Видео

Чернышов прокомментировал связи с Миндичем — общаются ли сейчас

Чернышов прокомментировал связи с Миндичем — общаются ли сейчас

Дата публикации 15 января 2026 22:55
Чернышов раскрыл правду о связях с Миндичем — общаются ли они сейчас
Алексей Чернышов на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Экс-вице-премьер Алексей Чернышов прокомментировал свои связи с Тимуром Миндичем. Он ответил, когда познакомился с ним и общается ли сейчас.

Об этом бывший чиновник рассказал во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Общаются ли сейчас Чернышов и Миндич

Как отметил Чернышов, он познакомился с Миндичем в Израиле несколько лет назад. Сейчас экс-чиновник считает Миндича другом, но связь с ним не поддерживает. По его словам, последний раз они общались давно.

"Вы должны понимать, что последние полгода я нахожусь в определенном процессуальном статусе. К сожалению, этот статус удвоился после получения второго подозрения. У меня есть определенные ограничения и они касаются в том числе общения", — отметил Чернышов.

Он также подтвердил, что присутствовал на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года. Это происходило в квартире Миндича.

"Я могу характеризовать эти отношения (Зеленского и Миндича. — Ред.) как корпоративное партнерство, которое касалось деятельности "Квартала 95" в определенные годы. Оно строилось на этом", — добавил Чернышов.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ завершило следствие в отношении Чернышова. Его подозревают в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Также мы рассказывали о том, когда на самом деле планировался выезд Миндича из Украины. НАБУ раскрыло подробности.

