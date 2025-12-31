Видео
Главная Новости дня НАБУ завершило следствие по Чернышеву — детали

НАБУ завершило следствие по Чернышеву — детали

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 11:47
Коррупция в Минрегионе — расследование в отношении Чернышова завершили
Алексей Чернышов. Фото: babel.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в НАБУ 31 декабря.

Читайте также:

Расследование в отношении Чернышова завершили

НАБУ и САП завершили следствие по делу бывшего вице-премьер-министра Украины, который ранее также занимал должность министра развития громад и территорий Украины, и еще пяти человек. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

"Один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры", — говорится в сообщении.

Чтобы застройщик отдал государству как можно меньше квартир, землю и здания на ней оценили почти в пять раз дешевле реальной цены. Из-за этого государство могло потерять более 1 млрд грн. Схему остановили после ареста участка.

Так, чиновники получили квартиры с большими скидками — от 1 до 8 тыс. грн за квадратный метр, тогда как рыночная цена составляла около 30 тыс. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн. По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

Напомним, Алексей Чернышов также фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, он посещал место, где легализовали прибыль от преступной деятельности.

Однако он обжаловал меру пресечения по делу "Энергоатома" и подал апелляцию. Суд отклонил его жалобу.

Алексей Чернышов НАБУ коррупция Минрегион расследование
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
