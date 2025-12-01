Коррупция в Энергоатоме - Чернышов будет обжаловать решение Апелляционного суда

Алексей Чернышов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов после заседания Апелляционного суда выразил недовольство отклонением его жалобы. Он подчеркнул, что планирует в дальнейшем обжаловать подозрение, считая его "необоснованным и политически мотивированным".

Об этом политик заявил после заседания суда в понедельник, 1 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Чернышов не доволен решением Апелляционного суда

Суд отказался обжаловать меру пресечения экс-вице-премьера в виде содержания под стражей до 16 января 2026 года с правом внесения залога в размере 51,6 млн гривен которую он уже внес 19 ноября. Зато Чернышов заявил, что назвал избранную меру "слишком тяжелой" и "необязательной".

"Подозрение основывается исключительно на разговорах каких-то лиц между собой и это является фактическими обстоятельствами дела. Это абсолютно недостаточно для того, чтобы объявлять человеку подозрение. И тем более для того, чтобы бросать за решетку, одевать браслеты, а также назначать максимальные залоги. Мы все же живем в правовом государстве, я в это хочу верить, мы будем продолжать нашу борьбу", — заявил Чернышов.

Он также отметил, что ожидает результатов внутреннего служебного расследования в ВАКС относительно инцидента на прошлой неделе, когда на сайте суда преждевременно опубликовали информацию о якобы принятом решении.

Отметим, что Апелляционный суд разрешил вернуть Алексею Чернышеву внутренний паспорт гражданина Украины, однако заграничный документ был изъят.

Кроме того, стало известно, что суд заочно арестовал бизнесмена Тимура Миндича, который является главным фигурантом дела о коррупционной схеме в "Энергоатоме".