Корупція в Енергоатомі - Чернишов буде оскаржувати рішення Апеляційного суду

Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов після засідання Апеляційного суду висловив невдоволення відхиленням його скарги. Він наголосив, що планує надалі оскаржувати підозру, вважаючи її "необґрунтованою та політично мотивованою".

Про це політик заявив після засідання суду в понеділок, 1 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чернишов не задоволений рішенням Апеляційного суду

Суд відмовився оскаржувати запобіжний захід ексвіцепрем'єра у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з правом внесення застави у розмірі 51,6 млн гривень яку він вже вніс 19 листопада. Натомість Чернишов заявив, що назвав обрану міру "надто тяжкою" та "необов'язковою".

"Підозра ґрунтується виключно на розмовах якихось осіб між собою і це є фактичними обставинами справи. Це є абсолютно недостатньо для того, щоб оголошувати людині підозру. І тим більше для того, щоб кидати за ґрати, одягати браслети, а також призначати максимальні застави. Ми все ж живемо в правовій державі, я в це хочу вірити, ми будемо продовжувати нашу боротьбу", — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що очікує результатів внутрішнього службового розслідування у ВАКС щодо інциденту минулого тижня, коли на сайті суду передчасно опублікували інформацію про нібито ухвалене рішення.

Зазначимо, що Апеляційний суд дозволив повернути Олексію Чернишову внутрішній паспорт громадянина України, однак закордонний документ було вилучено.

Крім того, стало відомо, що суд заочно заарештував бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним фігурантом справи про корупційну схему в "Енергоатомі".