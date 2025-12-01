Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чернишов пояснив, чи буде оскаржувати рішення Апеляційного суду

Чернишов пояснив, чи буде оскаржувати рішення Апеляційного суду

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 20:05
Корупція в Енергоатомі - Чернишов буде оскаржувати рішення Апеляційного суду
Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов після засідання Апеляційного суду висловив невдоволення відхиленням його скарги. Він наголосив, що планує надалі оскаржувати підозру, вважаючи її "необґрунтованою та політично мотивованою".

Про це політик заявив після засідання суду в понеділок, 1 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чернишов не задоволений рішенням Апеляційного суду

Суд відмовився оскаржувати запобіжний захід ексвіцепрем'єра у вигляді тримання під вартою до 16 січня 2026 року з правом внесення застави у розмірі 51,6 млн гривень яку він вже вніс 19 листопада. Натомість Чернишов заявив, що назвав обрану міру "надто тяжкою" та "необов'язковою".

"Підозра ґрунтується виключно на розмовах якихось осіб між собою і це є фактичними обставинами справи. Це є абсолютно недостатньо для того, щоб оголошувати людині підозру. І тим більше для того, щоб кидати за ґрати, одягати браслети, а також призначати максимальні застави. Ми все ж живемо в правовій державі, я в це хочу вірити, ми будемо продовжувати нашу боротьбу", — заявив Чернишов.

Він також зазначив, що очікує результатів внутрішнього службового розслідування у ВАКС щодо інциденту минулого тижня, коли на сайті суду передчасно опублікували інформацію про нібито ухвалене рішення.

Зазначимо, що Апеляційний суд дозволив повернути Олексію Чернишову внутрішній паспорт громадянина України, однак закордонний документ було вилучено.

Крім того, стало відомо, що суд заочно заарештував бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним фігурантом справи про корупційну схему в "Енергоатомі".

Олексій Чернишов суд корупція ВАКС судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації