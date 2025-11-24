Видео
Главная Новости дня Чернышов обжаловал меру пресечения по делу "Энергоатома"

Чернышов обжаловал меру пресечения по делу "Энергоатома"

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 22:49
обновлено: 22:49
Дело Чернышова - Чернышов обжаловал меру пресечения относительно меры пресечения
Вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно меры пресечения. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Читайте также:

Дело Чернышова

Защита политика просит пересмотреть решение суда по делу №991/11821/25, однако содержание требований пока не раскрывается.

В системе указано, что жалоба находится в статусе "назначен состав суда", то есть следующий этап — формирование коллегии судей, которая будет рассматривать апелляцию.

Напомним, 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение взять под стражу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Чиновник назвал приговор суда давлением и заявил, что не может внести залог.

Ранее мы информировали, что во время заседания 17 ноября Алексея Чернышова готовы были взять на поруки — инициативу проявил директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

Алексей Чернышов суд ВАКС Энергоатом судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
