Дело Чернышова - Чернышов обжаловал меру пресечения относительно меры пресечения

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно меры пресечения. Его подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Дело Чернышова

Защита политика просит пересмотреть решение суда по делу №991/11821/25, однако содержание требований пока не раскрывается.

В системе указано, что жалоба находится в статусе "назначен состав суда", то есть следующий этап — формирование коллегии судей, которая будет рассматривать апелляцию.

Напомним, 18 ноября Высший антикоррупционный суд принял решение взять под стражу бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Чиновник назвал приговор суда давлением и заявил, что не может внести залог.

Ранее мы информировали, что во время заседания 17 ноября Алексея Чернышова готовы были взять на поруки — инициативу проявил директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.