Справа Чернишова - Чернишов оскаржив запобіжний захід щодо запобіжного заходу

Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі "Енергоатому"
Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу. Його підозрюють у незаконному збагаченні.
Про це повідомляється на порталі Судова влада України.
Справа Чернишова
Захист політика просить переглянути ухвалу суду у справі №991/11821/25, однак зміст вимог наразі не розкривається.
У системі зазначено, що скарга перебуває у статусі "призначено склад суду", тобто наступний етап — формування колегії суддів, яка розглядатиме апеляцію.
Нагадаємо, 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.
Раніше ми також інформували, що слідство встановило нові деталі справи Олексія Чернишова, зокрема участь у фінансових оборудках його дружини Світлани.
