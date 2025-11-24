Відео
Головна Новини дня Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі "Енергоатому"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у справі "Енергоатому"

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 22:49
Оновлено: 22:49
Справа Чернишова - Чернишов оскаржив запобіжний захід щодо запобіжного заходу
Віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. Фото: РБК-України

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляється на порталі Судова влада України.

Читайте також:

Справа Чернишова

Захист політика просить переглянути ухвалу суду у справі №991/11821/25, однак зміст вимог наразі не розкривається.

У системі зазначено, що скарга перебуває у статусі "призначено склад суду", тобто наступний етап — формування колегії суддів, яка розглядатиме апеляцію.

Нагадаємо, 18 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Посадовець назвав вирок суду тиском й заявив, що не може внести заставу.

Раніше ми також інформували, що слідство встановило нові деталі справи Олексія Чернишова, зокрема участь у фінансових оборудках його дружини Світлани.

Олексій Чернишов суд ВАКС Енергоатом судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
