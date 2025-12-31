Корупція в Мінрегіоні — розслідування щодо Чернишова завершили

Олексій Чернишов. Фото: babel.ua

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в НАБУ 31 грудня.

Розслідування щодо Чернишова завершили

НАБУ і САП завершили слідство у справі колишнього віцепрем'єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п'ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

"Один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", — йдеться у повідомленні.

Щоб забудовник віддав державі якомога менше квартир, землю і будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше за реальну ціну. Через це держава могла втратити понад 1 млрд грн. Схему зупинили після арешту ділянки.

Так, посадовці отримали квартири з великими знижками — від 1 до 8 тис. грн за квадратний метр, тоді як ринкова ціна становила близько 30 тис. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Нагадаємо, Олексій Чернишов також фігурує у справі про корупцію у сфері енергетики. За даними слідства, він відвідував місце, де легалізували прибуток від злочинної діяльності.

Однак він оскаржив запобіжний захід у справі "Енергоатому" та подав апеляцію. Суд відхилив його скаргу.