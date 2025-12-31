Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ завершило слідство щодо Чернишова — деталі

НАБУ завершило слідство щодо Чернишова — деталі

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 11:47
Корупція в Мінрегіоні — розслідування щодо Чернишова завершили
Олексій Чернишов. Фото: babel.ua

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в НАБУ 31 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Розслідування щодо Чернишова завершили

НАБУ і САП завершили слідство у справі колишнього віцепрем'єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п'ятьох осіб. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Реклама

"Один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу.  Для цього звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", — йдеться у повідомленні. 

Щоб забудовник віддав державі якомога менше квартир, землю і будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше за реальну ціну. Через це держава могла втратити понад 1 млрд грн. Схему зупинили після арешту ділянки.

Реклама

Так, посадовці отримали квартири з великими знижками — від 1 до 8 тис. грн за квадратний метр, тоді як ринкова ціна становила близько 30 тис. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн. За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

Нагадаємо, Олексій Чернишов також фігурує у справі про корупцію у сфері енергетики. За даними слідства, він відвідував місце, де легалізували прибуток від злочинної діяльності.

Реклама

Однак він оскаржив запобіжний захід у справі "Енергоатому" та подав апеляцію. Суд відхилив його скаргу

Олексій Чернишов НАБУ корупція Мінрегіон розслідування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації