ВАКС избрал меру пресечения Галущенко - детали

Срочная новость

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда во вторник, 17 февраля.

Мера пресечения Герману Галущенко

Суд избрал меру пресечения экс-чиновнику — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Экс-министр Галущенко отметил, что не доволен решением суда.

По его словам, на залог он собирать не будет, но подаст апелляцию.

