Україна
ВАКС избрал меру пресечения Галущенко - детали

ВАКС избрал меру пресечения Галущенко - детали

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:26
ВАКС избрал меру пресечения Галущенко - детали
Срочная новость

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда во вторник, 17 февраля.

Читайте также:

Мера пресечения Герману Галущенко

Суд избрал меру пресечения экс-чиновнику — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Экс-министр Галущенко отметил, что не доволен решением суда.

По его словам, на залог он собирать не будет, но подаст апелляцию.

Новость дополняется...

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
