ВАКС избрал меру пресечения Галущенко - детали
Дата публикации 17 февраля 2026 19:26
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда во вторник, 17 февраля.
Мера пресечения Герману Галущенко
Суд избрал меру пресечения экс-чиновнику — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
Экс-министр Галущенко отметил, что не доволен решением суда.
По его словам, на залог он собирать не будет, но подаст апелляцию.
Новость дополняется...
