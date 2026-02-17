Видео
Україна
Главная Новости дня Галущенко опроверг участие семьи в фонде на Ангилье

Галущенко опроверг участие семьи в фонде на Ангилье

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:42
Герман Галущенко опроверг причастность семьи к фонду на Ангилье
Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отреагировал на информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье. Он опроверг и подчеркнул, что семьи нет среди инвесторов.

Об этом Герман Галущенко сообщил в комментарии журналистам в зале суда во вторник, 17 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Галущенко отрицает, что семья была инвестором фонда на Ангилье

Журналисты спросили, была ли семья Галущенко инвесторами фонда на острове Ангилья.

По словам экс-министра, такой фонд действительно существует, но в него инвестировал конкретный человек, который не является членом его семьи.

Что предшествовало

По информации НАБУ, преступная организация, в которую входил Галущенко, инвестировала в фонд, который использовался для легализации незаконно полученных средств. В ведомстве также отмечают, что среди "инвесторов" фонда фигурировала семья бывшего чиновника, включая его бывшую жену и детей.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро были переданы наличными или перечислены семье непосредственно в Швейцарии.

Часть средств потратили на обучение детей в престижных заведениях и разместили на счетах экс-жены Галущенко.

Напомним, в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Он является фигурантом расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике.

А журналист Михаил Ткач сообщил, что экс-министр хотел пересечь границу как многодетный отец.

Впоследствии Галущенко объявили подозрение в причастности к делу "Мидас". Речь идет об отмывании средств Энергоатома. Семья подозреваемого получила на счета более 7,4 млн долларов, часть из которых потратили на обучение детей и личные нужды.

Экс-чиновник пожаловался в ВАКС на свое задержание. По его словам, оно было незаконным. Он отметил, что не намеревался бежать из Украины.

А сегодня в ВАКС началось судебное заседание по делу Галущенко. Известно, что прокуроры просят арест с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко инвестиции деньги ВАКС энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
