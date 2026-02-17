Герман Галущенко опроверг причастность семьи к фонду на Ангилье

Галущенко опроверг участие семьи в фонде на Ангилье
Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отреагировал на информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье. Он опроверг и подчеркнул, что семьи нет среди инвесторов.
Об этом Герман Галущенко сообщил в комментарии журналистам в зале суда во вторник, 17 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Галущенко отрицает, что семья была инвестором фонда на Ангилье
Журналисты спросили, была ли семья Галущенко инвесторами фонда на острове Ангилья.
По словам экс-министра, такой фонд действительно существует, но в него инвестировал конкретный человек, который не является членом его семьи.
Что предшествовало
По информации НАБУ, преступная организация, в которую входил Галущенко, инвестировала в фонд, который использовался для легализации незаконно полученных средств. В ведомстве также отмечают, что среди "инвесторов" фонда фигурировала семья бывшего чиновника, включая его бывшую жену и детей.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро были переданы наличными или перечислены семье непосредственно в Швейцарии.
Часть средств потратили на обучение детей в престижных заведениях и разместили на счетах экс-жены Галущенко.
Напомним, в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Он является фигурантом расследования НАБУ "Мидас" о коррупции в энергетике.
А журналист Михаил Ткач сообщил, что экс-министр хотел пересечь границу как многодетный отец.
Впоследствии Галущенко объявили подозрение в причастности к делу "Мидас". Речь идет об отмывании средств Энергоатома. Семья подозреваемого получила на счета более 7,4 млн долларов, часть из которых потратили на обучение детей и личные нужды.
Экс-чиновник пожаловался в ВАКС на свое задержание. По его словам, оно было незаконным. Он отметил, что не намеревался бежать из Украины.
А сегодня в ВАКС началось судебное заседание по делу Галущенко. Известно, что прокуроры просят арест с возможностью внесения залога.
Читайте Новини.LIVE!