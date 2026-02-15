Видео
Главная Новости дня Задержание экс-министра Галущенко — СМИ узнали подробности

Задержание экс-министра Галущенко — СМИ узнали подробности

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:17
Задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко — стали известны подробности
Экс-министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Facebook/german.galushchenko

Бывшего министра энергетики Украины задержали, когда он пытался выехать за границу. СМИ узнали подробности об аресте Германа Галущенко.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "Схеми" и журналиста Михаила Ткача в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

Что известно о задержании Галущенко

Как отмечают на странице проекта "Схеми", Галущенко задержали в рамках 208 статьи УПК. Источники журналистов в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.

"Статья регулирует задержание лица уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи (суда)", — говорится в сообщении.

Що відомо про затримання Галущенка
Сообщение о задержании Галущенко. Фото: скриншот

Сейчас, по информации "Схем", экс-министра доставляют в Киев. В столице должны провести все необходимые процессуальные действия. Галущенко вручат подозрение и изберут меру пресечения. В то же время, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, подозрение экс-министру уже объявили.

Задержание экс-министра Галущенко — СМИ узнали подробности - фото 2
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Как добавил журналист Ткач, Галущенко пытался выехать из Украины 14 февраля вечером. Он хотел пересечь границу как многодетный отец.

Що відомо про затримання Галущенка
Сообщение Ткача. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что Германа Галущенко задержали на границе. Он хотел выехать из Украины.

Также мы рассказывали о том, что Галущенко на заседании ВСК раскрыл детали о своих контактах с Миндичем.

Герман Галущенко журналисты расследование задержание министр
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
