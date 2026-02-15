Задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко — стали известны подробности

Экс-министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Facebook/german.galushchenko

Бывшего министра энергетики Украины задержали, когда он пытался выехать за границу. СМИ узнали подробности об аресте Германа Галущенко.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "Схеми" и журналиста Михаила Ткача в воскресенье, 15 февраля.

Что известно о задержании Галущенко

Как отмечают на странице проекта "Схеми", Галущенко задержали в рамках 208 статьи УПК. Источники журналистов в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.

"Статья регулирует задержание лица уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи (суда)", — говорится в сообщении.

Сообщение о задержании Галущенко. Фото: скриншот

Сейчас, по информации "Схем", экс-министра доставляют в Киев. В столице должны провести все необходимые процессуальные действия. Галущенко вручат подозрение и изберут меру пресечения. В то же время, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, подозрение экс-министру уже объявили.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Как добавил журналист Ткач, Галущенко пытался выехать из Украины 14 февраля вечером. Он хотел пересечь границу как многодетный отец.

Сообщение Ткача. Фото: скриншот

