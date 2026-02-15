Задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко — стали известны подробности

Задержание экс-министра Галущенко — СМИ узнали подробности
Бывшего министра энергетики Украины задержали, когда он пытался выехать за границу. СМИ узнали подробности об аресте Германа Галущенко.
Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "Схеми" и журналиста Михаила Ткача в воскресенье, 15 февраля.
Что известно о задержании Галущенко
Как отмечают на странице проекта "Схеми", Галущенко задержали в рамках 208 статьи УПК. Источники журналистов в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.
"Статья регулирует задержание лица уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи (суда)", — говорится в сообщении.
Сейчас, по информации "Схем", экс-министра доставляют в Киев. В столице должны провести все необходимые процессуальные действия. Галущенко вручат подозрение и изберут меру пресечения. В то же время, по информации народного депутата Алексея Гончаренко, подозрение экс-министру уже объявили.
Как добавил журналист Ткач, Галущенко пытался выехать из Украины 14 февраля вечером. Он хотел пересечь границу как многодетный отец.
Напомним, ранее мы писали о том, что Германа Галущенко задержали на границе. Он хотел выехать из Украины.
Также мы рассказывали о том, что Галущенко на заседании ВСК раскрыл детали о своих контактах с Миндичем.
Читайте Новини.LIVE!