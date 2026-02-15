Галущенко задержали при попытке выезда - что известно

Экс-министра энергетики Галущенко задержали на границе — СМИ
В ночь на 15 февраля был задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко. Он пытался пересечь государственную границу.
Об этом сообщают источники "Украинской правды", информирует Новини.LIVE.
Галущенко задержали при попытке выезда
По информации источника, бывшего министра сняли с поезда. Как стало известно, пограничники имели запрос от НАБУ и САП о получении информации в случае его попытки выезда за границу. Такая практика применяется, если лицо фигурирует в уголовных производствах.
Впоследствии в САП подтвердили, что при пересечении границы детективы НАБУ задержали Галущенко в рамках дела "Мидас".
"Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас". Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства", — сообщили в прокуратуре.
Как сообщили источники ZN.UA в правоохранительных органах, по прибытии в Киев бывшему министру должны объявить подозрение. По их словам, Галущенко задержали как подозреваемого по уголовному делу.
В чем обвиняют Галущенко
Бывший министр энергетики является фигурантом расследования НАБУ о масштабной коррупции в энергетической сфере, в частности относительно возможного влияния на НАЭК "Энергоатом". В материалах дела также упоминается Тимур Миндич, которого следствие считает ключевой фигурой.
Несмотря на то, что фамилия Галущенко фигурировала на обнародованных НАБУ записях, долгое время подозрение ему не объявляли. После отставки с должности министра юстиции, куда он перешел после многолетнего руководства Минэнерго, в публичном пространстве он почти не появлялся.
Известно, что в ноябре Галущенко был на допросе в НАБУ, а в середине января принял участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения. Там он заявил, что проходит по делу в качестве свидетеля.
Что известно о деле "Мидас"
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По данным следствия, участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на НАЭК "Энергоатом".
Как утверждают детективы, фигуранты систематически получали взятки от контрагентов "Энергоатома" — до 15% от суммы контрактов. По версии правоохранителей, средства легализовали через офис бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. В целом, по оценкам следствия, было "отмыто" около 100 миллионов долларов.
Позже НАБУ обнародовало имена подозреваемых, среди которых — бизнесмен Тимур Миндич. Также в материалах дела упоминаются четыре министра.
Галущенко подтвердил знакомство с Миндичем примерно с 2017-2018 годов, однако подчеркнул, что тот якобы не имел на него никакого влияния.
Отметим, ранее экс-министр энергетики заявил о попытке покушения на его жизнь.
