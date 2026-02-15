Відео
Головна Новини дня Ексміністра енергетики Галущенка затримали на кордоні — ЗМІ

Ексміністра енергетики Галущенка затримали на кордоні — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 11:49
Галущенка затримали при спробі виїзду — що відомо
Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko

У ніч проти 15 лютого було затримано колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Він намагався перетнути державний кордон.

Про це повідомляють джерела "Української правди", інформує Новини.LIVE.

Галущенка затримали при спробі виїзду

За інформацією джерела, колишнього міністра зняли з потяга. Як стало відомо, прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо отримання інформації у разі його спроби виїзду за кордон. Така практика застосовується, якщо особа фігурує у кримінальних провадженнях.

Згодом у САП підтвердили, що під час перетину кордону детективи НАБУ затримали Галущенка в межах справи "Мідас".

"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас". Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства", — повідомили у прокуратурі.

Галущенка затримали НАБУ
Заява САП. Фото: скриншот з Telegram

Як повідомили джерела ZN.UA у правоохоронних органах, після прибуття до Києва колишньому міністру мають оголосити підозру. За їхніми словами, Галущенка затримали як підозрюваного у кримінальній справі.

У чому звинувачують Галущенка

Колишній міністр енергетики є фігурантом розслідування НАБУ про масштабну корупцію в енергетичній сфері, зокрема щодо можливого впливу на НАЕК "Енергоатом". У матеріалах справи також згадується Тімур Міндіч, якого слідство вважає ключовою фігурою.

Попри те, що прізвище Галущенка фігурувало на оприлюднених НАБУ записах, тривалий час підозру йому не оголошували. Після відставки з посади міністра юстиції, куди він перейшов після багаторічного керівництва Міненерго, у публічному просторі він майже не з'являвся.

Відомо, що у листопаді Галущенко був на допиті в НАБУ, а в середині січня взяв участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо можливих порушень у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час воєнного стану. Там він заявив, що проходить у справі як свідок.

Галущенко підтвердив знайомство з Міндічем приблизно з 2017-2018 років, однак наголосив, що той нібито не мав на нього жодного впливу.

Зазначимо, раніше ексміністр енергетики заявив про спробу замаху на його життя.

Герман Галущенко НАБУ САП розслідування затримання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
