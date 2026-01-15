Відео
Головна Новини дня Галущенко заявив, що його намагалися вбити — деталі

Галущенко заявив, що його намагалися вбити — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:59
Галущенко розповів подробиці про замах на своє життя — відео
Ексміністр юстиції Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

На початку повномасштабної війни Германа Галущенка намагалися вбити. На той момент посадовець був міністром енергетики України.

Про це Герман Галущенко розповів під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Що відомо про замах на Германа Галущенка

Герман Галущенко зазначив, що замах на нього стався 26 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. На той час він був міністром енергетики. 

"Я в різних місцях проживав, і це пояснюється тим, що на мене був замах на початку великої війни. Мені видали охорону, і я змінив свій стиль життя, на жаль", — розповів посадовець.

Як зазначив ексміністр, він не хоче розповідати подробиці про цей інцидент. Однак кримінальне провадження триває досі.

"Три години мене вбивали чи не вбивали, свої чи не свої — це окрема історія. Я фізично потрапив до їхніх рук. Мене майже розстрілювали", — розповів Галущенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обговорювали на засіданні ТСК 15 січня. Піднято кілька основних питань.

Також Герман Галущенко заявляв, що існує ризик ядерної аварії. Він зазначив, що це може трапитися через атаки РФ.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
