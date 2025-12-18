Російські атаки створюють ризик ядерної катастрофи — Міненерго

Герман Галущенко. Фото: пресслужба Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що наразі в країні існує ризик ядерної аварії на українських об’єктах. Це пов'язано із постійними російськими атаками.

Про це він повідомив під час виступу на VII Німецько-українському бізнес-форумі у четвер, 18 грудня.

Ризик ядерної катастрофи в Україні

За словами міністра, атомна енергетика нині відіграє ключову роль у забезпеченні країни електроенергією, покриваючи до 60% загальних енергопотреб України.

Водночас посадовець додав, що партнери можуть надавати Україні енергообладнання, щоб "протестувати" його в надзвичайних та нетипових умовах війни.

"Я можу сказати вам, що я бачу, сьогодні, що відновлювальна енергетика — це не тільки про екологію та зелений перехід. Це дуже тісно пов'язано із безпекою. Це питання національної безпеки", — повідомив він.

