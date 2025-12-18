Российские атаки создают риск ядерной катастрофы - Минэнерго

Галущенко заявил о риске ядерной аварии из-за атак РФ
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сейчас в стране существует риск ядерной аварии на украинских объектах. Это связано с постоянными российскими атаками.
Об этом он сообщил во время выступления на VII Немецко-украинском бизнес-форуме в четверг, 18 декабря.
Риск ядерной катастрофы в Украине
По словам министра, атомная энергетика сейчас играет ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией, покрывая до 60% общих энергопотребностей Украины.
В то же время чиновник добавил, что партнеры могут предоставлять Украине энергооборудование, чтобы "протестировать" его в чрезвычайных и нетипичных условиях войны.
"Я могу сказать вам, что я вижу, сегодня, что возобновляемая энергетика — это не только об экологии и зеленом переходе. Это очень тесно связано с безопасностью. Это вопрос национальной безопасности", — сообщил он.
Напомним, что сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв из-за атаки дронов на город.
А также сегодня мощные взрывы были слышны и в Одессе.
