Российские атаки создают риск ядерной катастрофы - Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сейчас в стране существует риск ядерной аварии на украинских объектах. Это связано с постоянными российскими атаками.

Об этом он сообщил во время выступления на VII Немецко-украинском бизнес-форуме в четверг, 18 декабря.

Риск ядерной катастрофы в Украине

По словам министра, атомная энергетика сейчас играет ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией, покрывая до 60% общих энергопотребностей Украины.

В то же время чиновник добавил, что партнеры могут предоставлять Украине энергооборудование, чтобы "протестировать" его в чрезвычайных и нетипичных условиях войны.

"Я могу сказать вам, что я вижу, сегодня, что возобновляемая энергетика — это не только об экологии и зеленом переходе. Это очень тесно связано с безопасностью. Это вопрос национальной безопасности", — сообщил он.

Напомним, что сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв из-за атаки дронов на город.

А также сегодня мощные взрывы были слышны и в Одессе.