Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галущенко заявил о риске ядерной аварии из-за атак РФ

Галущенко заявил о риске ядерной аварии из-за атак РФ

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:23
Российские атаки создают риск ядерной катастрофы - Минэнерго
Герман Галущенко. Фото: пресс-служба Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сейчас в стране существует риск ядерной аварии на украинских объектах. Это связано с постоянными российскими атаками.

Об этом он сообщил во время выступления на VII Немецко-украинском бизнес-форуме в четверг, 18 декабря.

Реклама
Читайте также:

Риск ядерной катастрофы в Украине

По словам министра, атомная энергетика сейчас играет ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией, покрывая до 60% общих энергопотребностей Украины.

В то же время чиновник добавил, что партнеры могут предоставлять Украине энергооборудование, чтобы "протестировать" его в чрезвычайных и нетипичных условиях войны.

"Я могу сказать вам, что я вижу, сегодня, что возобновляемая энергетика — это не только об экологии и зеленом переходе. Это очень тесно связано с безопасностью. Это вопрос национальной безопасности", — сообщил он.

Напомним, что сегодня в Харькове прогремел мощный взрыв из-за атаки дронов на город.

А также сегодня мощные взрывы были слышны и в Одессе.

Герман Галущенко авария Украина обстрелы ядерная опасность
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации