Галущенко рассказал подробности о покушении на свою жизнь — видео

Экс-министр юстиции Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В начале полномасштабной войны Германа Галущенко пытались убить. На тот момент чиновник был министром энергетики Украины.

Об этом Герман Галущенко рассказал во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Читайте также:

Что известно о покушении на Германа Галущенко

Герман Галущенко отметил, что покушение на него произошло 26 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. В то время он был министром энергетики.

"Я в разных местах проживал, и это объясняется тем, что на меня было покушение в начале большой войны. Мне выдали охрану, и я изменил свой стиль жизни, к сожалению", — рассказал чиновник.

Как отметил экс-министр, он не хочет рассказывать подробности об этом инциденте. Однако уголовное производство продолжается до сих пор.

"Три часа меня убивали или не убивали, свои или не свои — это отдельная история. Я физически попал в их руки. Меня почти расстреливали", — рассказал Галущенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что обсуждали на заседании ВСК 15 января. Поднято несколько основных вопросов.

Также Герман Галущенко заявлял, что существует риск ядерной аварии. Он отметил, что это может случиться из-за атак РФ.