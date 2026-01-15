Галущенко рассказал подробности о покушении на свою жизнь — видео

Галущенко заявил, что его пытались убить — детали
В начале полномасштабной войны Германа Галущенко пытались убить. На тот момент чиновник был министром энергетики Украины.
Об этом Герман Галущенко рассказал во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Что известно о покушении на Германа Галущенко
Герман Галущенко отметил, что покушение на него произошло 26 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. В то время он был министром энергетики.
"Я в разных местах проживал, и это объясняется тем, что на меня было покушение в начале большой войны. Мне выдали охрану, и я изменил свой стиль жизни, к сожалению", — рассказал чиновник.
Как отметил экс-министр, он не хочет рассказывать подробности об этом инциденте. Однако уголовное производство продолжается до сих пор.
"Три часа меня убивали или не убивали, свои или не свои — это отдельная история. Я физически попал в их руки. Меня почти расстреливали", — рассказал Галущенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что обсуждали на заседании ВСК 15 января. Поднято несколько основных вопросов.
Также Герман Галущенко заявлял, что существует риск ядерной аварии. Он отметил, что это может случиться из-за атак РФ.
Читайте Новини.LIVE!