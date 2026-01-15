Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галущенко заявил, что его пытались убить — детали

Галущенко заявил, что его пытались убить — детали

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:59
Галущенко рассказал подробности о покушении на свою жизнь — видео
Экс-министр юстиции Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В начале полномасштабной войны Германа Галущенко пытались убить. На тот момент чиновник был министром энергетики Украины.

Об этом Герман Галущенко рассказал во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Что известно о покушении на Германа Галущенко

Герман Галущенко отметил, что покушение на него произошло 26 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. В то время он был министром энергетики.

"Я в разных местах проживал, и это объясняется тем, что на меня было покушение в начале большой войны. Мне выдали охрану, и я изменил свой стиль жизни, к сожалению", — рассказал чиновник.

Как отметил экс-министр, он не хочет рассказывать подробности об этом инциденте. Однако уголовное производство продолжается до сих пор.

"Три часа меня убивали или не убивали, свои или не свои — это отдельная история. Я физически попал в их руки. Меня почти расстреливали", — рассказал Галущенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что обсуждали на заседании ВСК 15 января. Поднято несколько основных вопросов.

Также Герман Галущенко заявлял, что существует риск ядерной аварии. Он отметил, что это может случиться из-за атак РФ.

Герман Галущенко убийство покушение Криминал министр
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации