Україна
Затримання ексміністра Галущенка — ЗМІ дізналися подробиці

Затримання ексміністра Галущенка — ЗМІ дізналися подробиці

Дата публікації: 15 лютого 2026 14:17
Затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка — стали відомі подробиці
Ексміністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Facebook/german.galushchenko

Колишнього міністра енергетики України затримали, коли він намагався виїхати за кордон. ЗМІ дізналися подробиці щодо арешту Германа Галущенка.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на "Схеми" та журналіста Михайла Ткача у неділю, 15 лютого.

Читайте також:

Що відомо про затримання Галущенка

Як зазначають на сторінці проєкту "Схеми", Галущенка затримали у межах 208 статті КПК. Джерела журналістів у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію. 

"Стаття регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду)", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про затримання Галущенка
Повідомлення щодо затримання Галущенка. Фото: скриншот

Наразі, за інформацією "Схем", ексміністра доставляють до Києва. У столиці мають провести всі необхідні процесуальні дії. Галущенку вручать підозру та оберуть запобіжний захід. Водночас за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, підозру ексміністру вже оголосили.

Затримання ексміністра Галущенка — ЗМІ дізналися подробиці - фото 2
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Як додав журналіст Ткач, Галущенко намагався виїхати з України 14 лютого ввечері. Він хотів перетнути кордон як багатодітний батько.

Що відомо про затримання Галущенка
Повідомлення Ткача. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Германа Галущенка затримали на кордоні. Він хотів виїхати з України.

Також ми розповідали про те, що Галущенко на засіданні ТСК розкрив деталі про свої контакти з Міндічем.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
