Затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка — стали відомі подробиці

Затримання ексміністра Галущенка — ЗМІ дізналися подробиці
Колишнього міністра енергетики України затримали, коли він намагався виїхати за кордон. ЗМІ дізналися подробиці щодо арешту Германа Галущенка.
Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на "Схеми" та журналіста Михайла Ткача у неділю, 15 лютого.
Що відомо про затримання Галущенка
Як зазначають на сторінці проєкту "Схеми", Галущенка затримали у межах 208 статті КПК. Джерела журналістів у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.
"Стаття регулює затримання особи уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді (суду)", — йдеться у повідомленні.
Наразі, за інформацією "Схем", ексміністра доставляють до Києва. У столиці мають провести всі необхідні процесуальні дії. Галущенку вручать підозру та оберуть запобіжний захід. Водночас за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, підозру ексміністру вже оголосили.
Як додав журналіст Ткач, Галущенко намагався виїхати з України 14 лютого ввечері. Він хотів перетнути кордон як багатодітний батько.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Германа Галущенка затримали на кордоні. Він хотів виїхати з України.
Також ми розповідали про те, що Галущенко на засіданні ТСК розкрив деталі про свої контакти з Міндічем.
