Галущенко подал жалобу в суд относительно незаконного задержания — какое решение

Галущенко пожаловался на незаконное задержание — что решил суд

Дата публикации 16 февраля 2026 20:12
Бывший глава Минэнерго Герман Галущенко подал жалобу в Высший антикоррупционный суд относительно своего задержания. Он убежден, что оно было незаконным.

Новини.LIVE сообщают о решении суда со ссылкой на "Суспільне".

Суд относительно жалобы Галущенко

Как сообщает "Суспільне", ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко. Несмотря на это экс-глава Минэнерго будет оставаться под стражей до избрания меры пресечения, которую назначат 17 февраля.

В зале суда чиновник заявил, что ехал за границу "к детям". Подозреваемый подчеркнул, что не считает себя виновным и отметил, что предъявленные обвинения — необоснованные.

"Поверьте, если бы я хотел бежать — я бы убежал", — отметил Галущенко.

Что предшествовало

Галущенко задержали во время того, как он пытался выехать за границу. После этого чиновника доставили в Киев, чтобы провести необходимые процессуальные действия.

Сегодня, 16 февраля, бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении в причастности к операции "Мидас". Она связана с хищением денег Энергоатома.

