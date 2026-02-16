Галущенко подал жалобу в суд относительно незаконного задержания — какое решение

Экс-глава Минэнерго Герман Галущенко. Фото: ЦПД

Бывший глава Минэнерго Герман Галущенко подал жалобу в Высший антикоррупционный суд относительно своего задержания. Он убежден, что оно было незаконным.

Новини.LIVE сообщают о решении суда со ссылкой на "Суспільне".

Суд относительно жалобы Галущенко

Как сообщает "Суспільне", ВАКС частично удовлетворил жалобу Галущенко. Несмотря на это экс-глава Минэнерго будет оставаться под стражей до избрания меры пресечения, которую назначат 17 февраля.

В зале суда чиновник заявил, что ехал за границу "к детям". Подозреваемый подчеркнул, что не считает себя виновным и отметил, что предъявленные обвинения — необоснованные.

"Поверьте, если бы я хотел бежать — я бы убежал", — отметил Галущенко.

Что предшествовало

Галущенко задержали во время того, как он пытался выехать за границу. После этого чиновника доставили в Киев, чтобы провести необходимые процессуальные действия.

Сегодня, 16 февраля, бывшему главе Минэнерго сообщили о подозрении в причастности к операции "Мидас". Она связана с хищением денег Энергоатома.