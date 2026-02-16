Галущенко подав скаргу в суд щодо незаконного затримання — яке рішення

Ексочільник Міненерго Герман Галущенко. Фото: ЦПД

Колишній очільник Міненерго Герман Галущенко подав скаргу у Вищий антикорупційний суд стосовно свого затримання. Він переконаний, що воно було незаконним.

Новини.LIVE повідомляють про рішення суду з посиланням на "Суспільне".

Суд стосовно скарги Галущенка

Як повідомляє "Суспільне", ВАКС частково задовольнив скаргу Галущенка. Попри це ексочільник Міненерго буде залишатися під вартою до обрання запобіжного заходу, який призначать 17 лютого.

У залі суду посадовець заявив, що їхав за кордон "до дітей". Підозрюваний наголосив, що не вважає себе винуватим і зазначив, що пред'явлені звинувачення — необґрунтовані.

"Повірте, якби я хотів втікати — я б утік", — зазначив Галущенко.

Що передувало

Галущенка затримали під час того, як він намагався виїхати за кордон. Після цього посадовця доправили до Києва, аби провести необхідні процесуальні дії.

Сьогодні, 16 лютого, колишньому очільнику Міненерго повідомили про підозру у причетності до операції "Мідас". Вона пов'язана з розкраданням грошей Енергоатома.