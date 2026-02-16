У справі Мідас повідомили про підозру ексміністру енергетики Галущенко

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: УНІАН

Понад 7,4 млн доларів, 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро фігурують у матеріалах НАБУ та САП у справі "Мідас". Правоохоронці вказують, що кошти, які, за версією слідства, надходили через мережу офшорних конструкцій і рахунків у Швейцарії, могли обслуговувати інтереси колишнього міністра енергетики, який перебував на посаді у 2021–2025 роках.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Маршаллові Острови і траст: як ховали зв’язок родини Галущенка з коштами

Ім'я підозрюваного НАБУ і САП не оприлюднили. Водночас в публічному просторі поширюються припущення, нібито йдеться про Германа Галущенка.

Як описують детективи, була виявлена структура, що була створена, як інвестиційний проєкт. У лютому 2021 року, за даними слідства, на острові Ангілья, самоврядній заморській території Великої Британії, зареєстрували фонд, який планували наповнити приблизно 100 млн доларів під прикриттям "інвестицій". НАБУ і САП пов'язують появу фонду з ініціативою учасників злочинної організації, яку, за їхніми словами, викрили у листопаді 2025 року.

Керівником фонду, стверджують правоохоронці, став давній знайомий учасників організації. Його описують як особу з громадянством Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, яка професійно надавала "послуги з відмивання доходів злочинного походження". Серед інвесторів фонду, за матеріалами слідства, опинилася і родина підозрюваного посадовця.

За версією детективів, на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії й включили їх у структуру трасту, оформленого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами цих компаній, як стверджується, записали колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. Далі саме ці компанії, за даними слідства, придбали акції фонду й формально стали його "інвесторами", після чого учасники організації почали спрямовувати гроші на рахунки фонду в трьох швейцарських банках, діючи в інтересах підозрюваного.

Як працювала незаконна схема. Фото: НАБУ

Антикорупційні органи також наводять обсяг готівки, який, за їхньою версією, з'явився в розпорядженні організації у період роботи підозрюваного на посаді. НАБУ стверджує, що через довірену особу на прізвисько "Рокет" учасники організації отримали понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Надалі ці кошти, за твердженням детективів, намагалися легалізувати різними інструментами, серед яких згадуються криптовалюта та вкладення, оформлені як "інвестування" у згаданий фонд.

Як ексміністр енергетики користувався викраденими грошима

Окремим блоком НАБУ описує те, що, за їхніми даними, вже вдалося зафіксувати щодо руху грошей. Станом на зараз, як повідомляють детективи, на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів.

Крім того, йдеться про понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які, за матеріалами слідства, видали готівкою та передали або перерахували родині напряму у Швейцарії. Частину цих коштів, за версією слідства, витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах, частину розмістили на рахунках колишньої дружини, а решту внесли на депозит, що приносив додатковий дохід і використовувався на потреби сім'ї.

НАБУ наголошує, що наведені висновки ґрунтуються на матеріалах, зібраних в Україні, а також на даних, отриманих через міжнародне співробітництво з компетентними органами інших держав. У відомстві додають: розслідування триває, а взаємодія у справі охоплює 15 країн.

Нагадаємо, Германа Галущенка 15 лютого 2026 року детективи затримали під час спроби виїхати з України. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Окремо Герман Галущенко висловлювався під час допиту ТСК про зв'язки з Тимуром Міндічем.

Тим часом журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, де вчиться син Германа Галущенка та скільки коштує навчання у престижному закладі.