Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Золотий" коледж в Альпах — скільки коштує освіта сина Галущенка

"Золотий" коледж в Альпах — скільки коштує освіта сина Галущенка

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 04:28
Журналісти з'ясували, що освіта сина ексміністра Германа Галущенка коштує 200 тисяч доларів на рік
Ексміністр юстиції та енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненергетики України

Двісті тисяч доларів на рік. Саме стільки коштує навчання сина ексміністра юстиції та енергетики Германа Галущенка в елітному швейцарському закладі. Витрати колосальні й вони суттєво перевищують офіційні статки родини.

Цю інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми".

Реклама
Читайте також:

Елітна школа для сина

"Золотий" коледж в Альпах — скільки коштує освіта сина Галущенка - фото 1
College Alpin International Beau Soleil. Фото: Скритншот з сайту коледжу

Максиму Галущенку 18 років. Він здобуває освіту не в Україні, а в приватному College Alpin International Beau Soleil. Це один із найдорожчих та найпрестижніших коледжів Європи.

Свого часу тут навчалися чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, люксембурзький монарх Герцог Гійом, принцеса Данії Марі Кавальє. 

Ціна відповідна. Рік навчання з проживанням тут обходиться у 200 тисяч доларів.

Математика не сходиться

Журналісти взяли калькулятор. Чотири роки перебування хлопця у Швейцарії могли коштувати майже 700 тисяч доларів. У гривнях це близько 26 мільйонів.

Ця сума в рази більша за всі офіційні доходи та заощадження ексміністра енергетики та юстиції. При цьому у свіжих деклараціях посадовця немає жодного слова про витрати на освіту дитини. Графа порожня.

Версія захисту

Адвокат Галущенка спробував пояснити ситуацію. За його словами, усі рахунки оплачує колишня дружина ексміністра. Та й сума, мовляв, насправді менша за озвучену.

Але є нюанс. Жодних документів, які б підтвердили слова юриста, сторона захисту не надала. Розслідувачі перевірили сайт коледжу: там вказана чітка фіксована вартість. Знижок чи стипендій для іноземців цей заклад не передбачає.

Раніше повідомлялось, що в Україні після 2022 року значно зросла кількість студентів, яким понад 25 років. Раніше їх було приблизно 30 тисяч, а вже протягом останніх трьох років таких студентів вже близько 230 тисяч.

Також стало відомо, що з грудня українські вчителі зможуть реєструватися на платформі "Вектор", щоб взяти участь у програмі "Гроші ходять за вчителем". Педагогам дозволять самим обирати курси підвищення кваліфікації. 

Герман Галущенко декларація освіта скандал навчання
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації