Журналісти з'ясували, що освіта сина ексміністра Германа Галущенка коштує 200 тисяч доларів на рік

Ексміністр юстиції та енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненергетики України

Двісті тисяч доларів на рік. Саме стільки коштує навчання сина ексміністра юстиції та енергетики Германа Галущенка в елітному швейцарському закладі. Витрати колосальні й вони суттєво перевищують офіційні статки родини.

Цю інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми".

Елітна школа для сина

College Alpin International Beau Soleil. Фото: Скритншот з сайту коледжу

Максиму Галущенку 18 років. Він здобуває освіту не в Україні, а в приватному College Alpin International Beau Soleil. Це один із найдорожчих та найпрестижніших коледжів Європи.

Свого часу тут навчалися чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, люксембурзький монарх Герцог Гійом, принцеса Данії Марі Кавальє.

Ціна відповідна. Рік навчання з проживанням тут обходиться у 200 тисяч доларів.

Математика не сходиться

Журналісти взяли калькулятор. Чотири роки перебування хлопця у Швейцарії могли коштувати майже 700 тисяч доларів. У гривнях це близько 26 мільйонів.

Ця сума в рази більша за всі офіційні доходи та заощадження ексміністра енергетики та юстиції. При цьому у свіжих деклараціях посадовця немає жодного слова про витрати на освіту дитини. Графа порожня.

Версія захисту

Адвокат Галущенка спробував пояснити ситуацію. За його словами, усі рахунки оплачує колишня дружина ексміністра. Та й сума, мовляв, насправді менша за озвучену.

Але є нюанс. Жодних документів, які б підтвердили слова юриста, сторона захисту не надала. Розслідувачі перевірили сайт коледжу: там вказана чітка фіксована вартість. Знижок чи стипендій для іноземців цей заклад не передбачає.

