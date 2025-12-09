Видео
"Золотой" колледж в Альпах — сколько стоит учеба сына Галущенко

"Золотой" колледж в Альпах — сколько стоит учеба сына Галущенко

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 04:28
Журналисты выяснили, что образование сына экс-министра Германа Галущенко стоит 200 тысяч долларов в год
Экс-министр юстиции и энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики Украины

Двести тысяч долларов в год. Именно столько стоит обучение сына экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко в элитном швейцарском заведении. Расходы колоссальные и они существенно превышают официальные доходы семьи.

Эту информацию обнародовали журналисты-расследователи проекта "Схемы".

Элитная школа для сына

"Золотой" колледж в Альпах — сколько стоит учеба сына Галущенко - фото 1
College Alpin International Beau Soleil. Фото: Скритншот с сайта колледжа

Максиму Галущенко 18 лет. Он получает образование не в Украине, а в частном College Alpin International Beau Soleil. Это один из самых дорогих и престижных колледжей Европы.

В свое время здесь учились чемпион Формулы-1 Жак Вильнев, актриса Шарлотта Генсбур, люксембургский монарх Герцог Гийом, принцесса Дании Мари Кавалье.

Цена соответствующая. Год обучения с проживанием здесь обходится в 200 тысяч долларов.

Математика не сходится

Журналисты взяли калькулятор. Четыре года пребывания парня в Швейцарии могли стоить почти 700 тысяч долларов. В гривнах это около 26 миллионов.

Эта сумма в разы больше всех официальных доходов и сбережений экс-министра энергетики и юстиции. При этом в свежих декларациях чиновника нет ни слова о расходах на образование ребенка. Графа пустая.

Версия защиты

Адвокат Галущенко попытался объяснить ситуацию. По его словам, все счета оплачивает бывшая жена экс-министра. И сумма, мол, на самом деле меньше озвученной.

Но есть нюанс: никаких документов, подтверждающих слова юриста, сторона защиты не предоставила. Расследователи проверили сайт колледжа: там указана четкая фиксированная стоимость. Скидок или стипендий для иностранцев это заведение не предусматривает.

Ранее сообщалось, что в Украине после 2022 года значительно возросло количество студентов, которым более 25 лет. Ранее их было примерно 30 тысяч, а уже в течение последних трех лет таких студентов уже около 230 тысяч.

Также стало известно, что с декабря украинские учителя смогут регистрироваться на платформе "Вектор", чтобы принять участие в программе "Деньги ходят за учителем". Педагогам позволят самим выбирать курсы повышения квалификации.

Герман Галущенко декларация образование скандал учеба
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
