По делу Мидас сообщили о подозрении экс-министру энергетики Галущенко

Бывший министр энергетики Герман Галущенко. Фото: УНИАН

Более 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро фигурируют в материалах НАБУ и САП по делу "Мидас". Правоохранители указывают, что средства, которые, по версии следствия, поступали через сеть оффшорных конструкций и счетов в Швейцарии, могли обслуживать интересы бывшего министра энергетики, который находился в должности в 2021-2025 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Маршалловы Острова и траст: как прятали связь семьи Галущенко со средствами

Имя подозреваемого НАБУ и САП не обнародовали. В то же время в публичном пространстве распространяются предположения, якобы речь идет о Германе Галущенко.

Как описывают детективы, была обнаружена структура, которая была создана, как инвестиционный проект. В феврале 2021 года, по данным следствия, на острове Ангилья, самоуправляемой заморской территории Великобритании, зарегистрировали фонд, который планировали наполнить примерно 100 млн долларов под прикрытием "инвестиций". НАБУ и САП связывают появление фонда с инициативой участников преступной организации, которую, по их словам, разоблачили в ноябре 2025 года.

Руководителем фонда, утверждают правоохранители, стал давний знакомый участников организации. Его описывают как лицо с гражданством Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, которое профессионально оказывало "услуги по отмыванию доходов преступного происхождения". Среди инвесторов фонда, по материалам следствия, оказалась и семья подозреваемого чиновника.

По версии детективов, на Маршалловых Островах зарегистрировали две компании и включили их в структуру траста, оформленного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами этих компаний, как утверждается, записали бывшую жену и четырех детей экс-министра. Далее именно эти компании, по данным следствия, приобрели акции фонда и формально стали его "инвесторами", после чего участники организации начали направлять деньги на счета фонда в трех швейцарских банках, действуя в интересах подозреваемого.

Как работала незаконная схема. Фото: НАБУ

Антикоррупционные органы также приводят объем наличности, который, по их версии, появился в распоряжении организации в период работы подозреваемого на должности. НАБУ утверждает, что через доверенное лицо по прозвищу "Рокет" участники организации получили более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

В дальнейшем эти средства, по утверждению детективов, пытались легализовать различными инструментами, среди которых упоминаются криптовалюта и вложения, оформленные как "инвестирование" в упомянутый фонд.

Как экс-министр энергетики пользовался похищенными деньгами

Отдельным блоком НАБУ описывает то, что, по их данным, уже удалось зафиксировать относительно движения денег. По состоянию на сейчас, как сообщают детективы, на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов.

Кроме того, речь идет о более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, которые, по материалам следствия, выдали наличными и передали или перечислили семье напрямую в Швейцарии. Часть этих средств, по версии следствия, потратили на обучение детей в престижных швейцарских заведениях, часть разместили на счетах бывшей жены, а остальные внесли на депозит, который приносил дополнительный доход и использовался на нужды семьи.

НАБУ отмечает, что приведенные выводы основываются на материалах, собранных в Украине, а также на данных, полученных через международное сотрудничество с компетентными органами других государств. В ведомстве добавляют: расследование продолжается, а взаимодействие по делу охватывает 15 стран.

Напомним, Германа Галущенко 15 февраля 2026 года детективы задержали при попытке выехать из Украины. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Отдельно Герман Галущенко высказывался во время допроса ВСК о связях с Тимуром Миндичем.

Между тем журналисты проекта "Схемы" выяснили, где учится сын Германа Галущенко и сколько стоит обучение в престижном заведении.