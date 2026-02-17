Відео
Галущенко спростував участь родини у фонді на Ангільї

Галущенко спростував участь родини у фонді на Ангільї

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 14:42
Герман Галущенко спростував причетність родини до фонду на Ангільї
Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко відреагував на інформацію про участь його родини у фонді на Ангільї. Він спростував та наголосив, що сімʼї немає серед інвесторів.

Про це Герман Галущенко повідомив у коментарі журналістам у залі суду у вівторок, 17 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Галущенко заперечив, що родина була інвестором фонду на Ангільї

Журналісти запитали, чи була родина Галущенка інвесторами фонду на острові Ангілья.

За словами ексміністра, такий фонд справді існує, але в нього інвестувала конкретна людина, яка не є членом його сімʼї.

Що передувало

За інформацією НАБУ, злочинна організація, до якої входив Галущенко, інвестувала у фонд, що використовувався для легалізації незаконно отриманих коштів. У відомстві також зазначають, що серед "інвесторів" фонду фігурувала родина колишнього посадовця, включно з його колишньою дружиною та дітьми.

На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, надійшло понад 7,4 млн доларів. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро були передані готівкою або перераховані родині безпосередньо у Швейцарії.

Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних закладах та розмістили на рахунках ексдружини Галущенка.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Він є фігурантом розслідування НАБУ "Мідас" про корупцію в енергетиці.

А журналіст Михайло Ткач повідомив, що ексміністр хотів перетнути кордон як багатодітний батько.

Згодом Галущенку оголосили підозру у причетності до справи "Мідас". Йдеться про відмивання коштів Енергоатому. Родина підозрюваного отримала на рахунки понад 7,4 млн доларів, частину з яких витратили на навчання дітей та особисті потреби.

Експосадовець поскаржився у ВАКС на своє затримання. За його словами, воно було незаконним. Він наголосив, що не мав наміру тікати з України.

А сьогодні у ВАКС розпочалося судове засідання у справі Галущенка. Відомо, що прокурори просять арешт з можливістю внесення застави.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
