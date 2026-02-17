Герман Галущенко прокоментував спробу виїзду за кордон — відео

Герман Галущенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що не мав наміру тікати з України. Своє затримання підозрюваний у корупції посадовець назвав абсурдним і незаконним.

Про це ексміністр заявив під час розмови з пресою в залі суду, повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Галущенко спростував заяви про спробу втечі

За словами експосадовця, якби він справді хотів нелегально залишити країну, то зробив би це іншим способом, а не купував квиток до Варшави та не проходив усі офіційні процедури контролю.

"Я завжди був тут, нікуди не тікав і не ховався. І якби я хотів втекти, я б втік. Піти купити квиток, сісти на потяг у Києві — це абсурд", — заявив Галущенко.

Що передувало

У ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетнути державний кордон. Як з'ясувалося, прикордонники діяли на підставі запиту від НАБУ та САП з проханням поінформувати у разі його виїзду з України. Попри те, що прізвище ексміністра фігурувало в раніше оприлюднених матеріалах НАБУ, офіційної підозри йому тривалий час не оголошували.

Згодом Галущенку все ж повідомили про підозру у межах справи "Мідас". За даними слідства, НАБУ та САП розширили коло фігурантів і викрили колишнього міністра енергетики у ймовірному відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

Слідчі стверджують, що через фонд, зареєстрований на Ангільї, а також низку компаній на Маршаллових Островах і в Сент-Кітс і Невісі, родина підозрюваного отримала понад 7,4 млн доларів на рахунки у Швейцарії. Частину цих коштів, за версією правоохоронців, використали для оплати навчання дітей та особистих витрат.

Зазначимо, що Галущенко вже подав скаргу до ВАКС щодо свого затримання.

Тим часом у Києві триває перше судове засідання у справі Галущенка щодо його причетності до корупційних схем в енергетиці.