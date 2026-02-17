Герман Галущенко прокомментировал попытку выезда за границу — видео

Герман Галущенко в зале суда. Фото: Новости.LIVE

Бывший министр энергетики Герман Галущенко заявил, что не собирался бежать из Украины. Свое задержание подозреваемый в коррупции чиновник назвал абсурдным и незаконным.

Об этом экс-министр заявил во время разговора с прессой в зале суда, сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.

Реклама

Читайте также:

Галущенко опроверг заявления о попытке побега

По словам экс-чиновника, если бы он действительно хотел нелегально покинуть страну, то сделал бы это другим способом, а не покупал билет в Варшаву и не проходил все официальные процедуры контроля.

"Я всегда был здесь, никуда не убегал и не прятался. И если бы я хотел убежать, я бы убежал. Пойти купить билет, сесть на поезд в Киеве — это абсурд", — заявил Галущенко.

Что предшествовало

В ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь государственную границу. Как выяснилось, пограничники действовали на основании запроса от НАБУ и САП с просьбой проинформировать в случае его выезда из Украины. Несмотря на то, что фамилия экс-министра фигурировала в ранее обнародованных материалах НАБУ, официального подозрения ему долгое время не объявляли.

Впоследствии Галущенко все же сообщили о подозрении в рамках дела "Мидас". По данным следствия, НАБУ и САП расширили круг фигурантов и разоблачили бывшего министра энергетики в вероятном отмывании средств и участии в преступной организации.

Следователи утверждают, что через фонд, зарегистрированный на Ангилье, а также ряд компаний на Маршалловых Островах и в Сент-Китс и Невисе, семья подозреваемого получила более 7,4 млн долларов на счета в Швейцарии. Часть этих средств, по версии правоохранителей, использовали для оплаты обучения детей и личных расходов.

Отметим, что Галущенко уже подал жалобу в ВАКС относительно своего задержания.

Между тем в Киеве продолжается первое судебное заседание по делу Галущенко о его причастности к коррупционным схемам в энергетике.