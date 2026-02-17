Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ВАКС обрав запобіжний захід Галущенку — деталі

ВАКС обрав запобіжний захід Галущенку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:26
Суд призначив запобіжний захід Герману Галущенку
Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенку. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет із залу суду у вівторок, 17 лютого.

Реклама
Читайте також:

Запобіжний захід Герману Галущенку

Суд обрав запобіжний захід експосадовцю — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Ексміністр Галущенко зауважив, що не задоволений рішенням суду.

За його словами, на заставу він збирати не буде, але подасть апеляцію.

"Буду збирати на адвокатів, щоб вони подали на апеляцію", — зазначив Галущенко.

Що відомо про справу "Мідас"

У листопаді 2025 року НАБУ розпочало операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці оприлюднили записи. У рамках цього викрили колишніх високопосадовців, які за допомогою офшорних компаній та фондів переводили бюджетні кошти у приватні рахунки, зареєстровані за межами України.

Зокрема, серед учасників корупційної схеми є колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, бізнесмен та керівник злочинної організації Тимур Міндіч, а також чотири міністри.

Галущенко підтверджував, що особисто знайомий з Міндічем, оскільки їхні діти навчалися в одному класі. Журналісти знайшли бізнесмена в Ізраїлі.

Згодом у коментарі ЗМІ Міндіч заявив, що на нього було здійснено "медіаатаку". Він обурений, що його "призначили винним" у справі "Мідас".

Затримання Галущенка

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого на кордоні затримали Галущенка в межах справи "Мідас". Згодом НАБУ оголосило підозру ексміністру

Водночас колишній посадовець обурився своїм затриманням та вважає його незаконним. Він наголосив, що не мав наміру втікати з України. Крім того, він спростував інформацію про участь його родини у фонді на Ангільї.

Галущенко заявляв, що готовий сплатити заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.

Герман Галущенко суд гроші сфера енергетики ВАКС
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації