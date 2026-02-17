Суд призначив запобіжний захід Герману Галущенку

Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики та юстиції Герману Галущенку. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет із залу суду у вівторок, 17 лютого.

Запобіжний захід Герману Галущенку

Суд обрав запобіжний захід експосадовцю — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

Ексміністр Галущенко зауважив, що не задоволений рішенням суду.

За його словами, на заставу він збирати не буде, але подасть апеляцію.

"Буду збирати на адвокатів, щоб вони подали на апеляцію", — зазначив Галущенко.

Що відомо про справу "Мідас"

У листопаді 2025 року НАБУ розпочало операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці оприлюднили записи. У рамках цього викрили колишніх високопосадовців, які за допомогою офшорних компаній та фондів переводили бюджетні кошти у приватні рахунки, зареєстровані за межами України.

Зокрема, серед учасників корупційної схеми є колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, бізнесмен та керівник злочинної організації Тимур Міндіч, а також чотири міністри.

Галущенко підтверджував, що особисто знайомий з Міндічем, оскільки їхні діти навчалися в одному класі. Журналісти знайшли бізнесмена в Ізраїлі.

Згодом у коментарі ЗМІ Міндіч заявив, що на нього було здійснено "медіаатаку". Він обурений, що його "призначили винним" у справі "Мідас".

Затримання Галущенка

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого на кордоні затримали Галущенка в межах справи "Мідас". Згодом НАБУ оголосило підозру ексміністру.

Водночас колишній посадовець обурився своїм затриманням та вважає його незаконним. Він наголосив, що не мав наміру втікати з України. Крім того, він спростував інформацію про участь його родини у фонді на Ангільї.

Галущенко заявляв, що готовий сплатити заставу у розмірі 30 мільйонів гривень.