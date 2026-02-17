Відео
Головна Новини дня Мільйонів 30 би знайшов — Галущенко оцінив можливу суму застави

Мільйонів 30 би знайшов — Галущенко оцінив можливу суму застави

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:54
Галущенко назвав посильну суму застави для себе — мільйонів 30 знайшов би
Герман Галущенко у залі суду. Фото: кадр з відео

У Вищому антикорупційному суді триває засідання стосовно обрання запобіжного заходу ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку. Він оцінив суму застави, яку зміг би сплатити.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Галущенко про заставу, яку може сплатити

Суддя запитав у ексміністра енергетики та юстиції, яку суму застави він готовий заплатити. Герман Галущенко зазначив, що "знайде кілька мільйонів".

"Ну я не знаю, думаю що мільйонів 30 би знайшов", — сказав ексміністр.

Нагадаємо, раніше Галущенко у залі суду висловився про свою роботу на посаді міністра енергетики.

Також він відповів на звинувачення про умови утримання співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Крім того, Галущенко заявив, що не знав про те, що він є власником Сумського насосного заводу

Колишній міністр також відреагував на звинувачення стосовно того, що він хотів втекти з України.

Герман Галущенко суд гроші застава підозра
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
