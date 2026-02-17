Відео
Головна Новини дня Галущенко відповів на звинувачення про умови утримання Магамедрасулова

Галущенко відповів на звинувачення про умови утримання Магамедрасулова

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:10
Руслан Магамедрасулов — Галущенко висловився про умови утримання
Герман Галущенко. Фото: hromadske_ua

Ексміністр Герман Галущенко відкинув звинувачення щодо розміщення співробітника Національного антикорупційного бюро у СІЗО Руслана Магамедрасулова. Він наголосив, що "спеціально поганих умов не було".

Про це Герман Галущенко повідомив під час судового засідання 17 лютого, передає коерспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Умови для Руслана Магамедрасулова в СІЗО

Галущенко підтвердив, що обговорював розміщення в слідчому ізоляторі співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова зі своїм заступником Євгеном Пікаловим. Однак запевнив, що жодних протиправних заходів представники Мін'юсту не вживали.

"Євгеній дуже порядна і професійна людина. Він не робив речей, які, можливо, навіть хтось очікував. Ми поговорили, він мені розказав. Там ніколи не було спеціально поганих умов", — сказав ексміністр. 

Зазначимо, раніше на суді прокурор зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.

Нагадаємо, у липні 2025 року правоохоронці викрили Руслана Магамедрасулова на веденні бізнесу у Росії. Він обіймав посаду одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. 

Згодом суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту без права внесення застави.

Однак вже у грудні 2025 року Магамедрасулова звільнили з-під варти. Він провів в ізоляторі чотири місяці. 

Герман Галущенко Київ НАБУ суд СІЗО підозра
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
