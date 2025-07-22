Обшуки в НАБУ — Руслана Магамедрасулова відправили під варту

Обшуки в НАБУ — одному із керівників обрали запобіжний захід
Одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 22 липня суд у Києві обрав запобіжний захід. Так, Руслана Магамедрасулова відправили під варту.
Про це повідомляє Суспільне.
Запобіжний захід для Руслана Магамедрасулова
Суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту до 16 серпня без права внесення застави.
Як відомо, сьогоднішнє засідання проходило у закритому режимі, адже прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження. Суддя його задовольнив.
Зазначимо, що Руслан Магамедрасулов — керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Він був затриманий 21 липня під час обшуків СБУ та Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, 21 липня СБУ проводила обшуки у працівників НАБУ. Спецоперація була спрямована на нейтралізацію російського впливу на Бюро.
Так, затримали одного з керівників детективів НАБУ. Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії. Йдеться саме про Руслана Магамедрасулова.
Вже 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядкує НАБУ і САП Генеральному прокурору. Руслан Стефанчук вже підписав цей документ і направив його на підпис Володимиру Зеленському.
Водночас очільники антикорупційних органів закликали президента ветувати закон. Очільники НАБУ і САП заявили, що це стає на заваді роботи антикорупційної системи в країні.
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