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Головна Новини дня Обшуки в НАБУ — одному із керівників обрали запобіжний захід

Обшуки в НАБУ — одному із керівників обрали запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 17:36
Обшуки в НАБУ — Руслана Магамедрасулова відправили під варту
Руслан Магамедрасулов у суді. Фото: Суспільне

Одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 22 липня суд у Києві обрав запобіжний захід. Так, Руслана Магамедрасулова відправили під варту. 

Про це повідомляє Суспільне

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Запобіжний захід для Руслана Магамедрасулова

Суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту до 16 серпня без права внесення застави. 

Як відомо, сьогоднішнє засідання проходило у закритому режимі, адже прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження. Суддя його задовольнив. 

Зазначимо, що Руслан Магамедрасулов — керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Він був затриманий 21 липня під час обшуків СБУ та Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 21 липня СБУ проводила обшуки у працівників НАБУ. Спецоперація була спрямована на нейтралізацію російського впливу на Бюро. 

Так, затримали одного з керівників детективів НАБУ. Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії. Йдеться саме про Руслана Магамедрасулова. 

Вже 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядкує НАБУ і САП Генеральному прокурору. Руслан Стефанчук вже підписав цей документ і направив його на підпис Володимиру Зеленському. 

Водночас очільники антикорупційних органів закликали президента ветувати закон. Очільники НАБУ і САП заявили, що це стає на заваді роботи антикорупційної системи в країні.

Київ НАБУ суд обшуки Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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