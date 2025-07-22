Обшуки в НАБУ — Руслана Магамедрасулова відправили під варту

Руслан Магамедрасулов у суді. Фото: Суспільне

Одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 22 липня суд у Києві обрав запобіжний захід. Так, Руслана Магамедрасулова відправили під варту.

Про це повідомляє Суспільне.

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Суд вирішив відправити Магамедрасулова під варту до 16 серпня без права внесення застави.

Як відомо, сьогоднішнє засідання проходило у закритому режимі, адже прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження. Суддя його задовольнив.

Зазначимо, що Руслан Магамедрасулов — керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Він був затриманий 21 липня під час обшуків СБУ та Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 21 липня СБУ проводила обшуки у працівників НАБУ. Спецоперація була спрямована на нейтралізацію російського впливу на Бюро.

Так, затримали одного з керівників детективів НАБУ. Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії. Йдеться саме про Руслана Магамедрасулова.

Вже 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який підпорядкує НАБУ і САП Генеральному прокурору. Руслан Стефанчук вже підписав цей документ і направив його на підпис Володимиру Зеленському.

Водночас очільники антикорупційних органів закликали президента ветувати закон. Очільники НАБУ і САП заявили, що це стає на заваді роботи антикорупційної системи в країні.