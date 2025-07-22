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Главная Новости дня Обыски в НАБУ — одному из руководителей избрали меру пресечения

Обыски в НАБУ — одному из руководителей избрали меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:36
Обыски в НАБУ — Руслана Магамедрасулова отправили под стражу
Руслан Магамедрасулов в суде. Фото: Суспільне

Одному из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 22 июля суд в Киеве избрал меру пресечения. Так, Руслана Магамедрасулова отправили под стражу.

Об этом сообщает Суспільне.

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Суд решил отправить Магамедрасулова под стражу до 16 августа без права внесения залога.

Как известно, сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, ведь прокурор и защита подали ходатайство о закрытом производстве. Судья его удовлетворил.

Отметим, что Руслан Магамедрасулов — руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ. Он был задержан 21 июля во время обысков СБУ и Офиса генпрокурора.

Напомним, 21 июля СБУ проводила обыски у работников НАБУ. Спецоперация была направлена на нейтрализацию российского влияния на Бюро.

Так, задержали одного из руководителей детективов НАБУ. Он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию. Речь идет именно о Руслане Магамедрасулове.

Уже 22 июля Верховная Рада приняла законопроект, который подчинит НАБУ и САП Генеральному прокурору. Руслан Стефанчук уже подписал этот документ и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.

В то же время руководители антикоррупционных органов призвали президента ветировать закон. Руководители НАБУ и САП заявили, что это мешает работе антикоррупционной системы в стране.

Киев НАБУ суд обыски Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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