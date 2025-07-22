Обыски в НАБУ — Руслана Магамедрасулова отправили под стражу

Обыски в НАБУ — одному из руководителей избрали меру пресечения
Одному из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) 22 июля суд в Киеве избрал меру пресечения. Так, Руслана Магамедрасулова отправили под стражу.
Об этом сообщает Суспільне.
Мера пресечения для Руслана Магамедрасулова
Суд решил отправить Магамедрасулова под стражу до 16 августа без права внесения залога.
Как известно, сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, ведь прокурор и защита подали ходатайство о закрытом производстве. Судья его удовлетворил.
Отметим, что Руслан Магамедрасулов — руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ. Он был задержан 21 июля во время обысков СБУ и Офиса генпрокурора.
Напомним, 21 июля СБУ проводила обыски у работников НАБУ. Спецоперация была направлена на нейтрализацию российского влияния на Бюро.
Так, задержали одного из руководителей детективов НАБУ. Он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию. Речь идет именно о Руслане Магамедрасулове.
Уже 22 июля Верховная Рада приняла законопроект, который подчинит НАБУ и САП Генеральному прокурору. Руслан Стефанчук уже подписал этот документ и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.
В то же время руководители антикоррупционных органов призвали президента ветировать закон. Руководители НАБУ и САП заявили, что это мешает работе антикоррупционной системы в стране.
Читайте Новини.LIVE!