Руслан Магамедрасулов — Галущенко высказался об условиях содержания

Герман Галущенко. Фото: hromadske_ua

Экс-министр Герман Галущенко отверг обвинения относительно размещения сотрудника Национального антикоррупционного бюро в СИЗО Руслана Магамедрасулова. Он отметил, что "специально плохих условий не было".

Об этом Герман Галущенко сообщил во время судебного заседания 17 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Условия для Руслана Магамедрасулова в СИЗО

Галущенко подтвердил, что обсуждал размещение в следственном изоляторе сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова со своим заместителем Евгением Пикаловым. Однако заверил, что никаких противоправных мер представители Минюста не предпринимали.

"Евгений очень порядочный и профессиональный человек. Он не делал вещей, которые, возможно, даже кто-то ожидал. Мы поговорили, он мне рассказал. Там никогда не было специально плохих условий", — сказал экс-министр.

Отметим, ранее на суде прокурор зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Напомним, в июле 2025 года правоохранители разоблачили Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в России. Он занимал должность одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

Впоследствии суд решил отправить Магамедрасулова под стражу без права внесения залога.

Однако уже в декабре 2025 года Магамедрасулова освободили из-под стражи. Он провел в изоляторе четыре месяца.