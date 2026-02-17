Галущенко назвал посильную сумму залога для себя — миллионов 30 нашел бы

Миллионов 30 бы нашел — Галущенко оценил возможную сумму залога
В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Он оценил сумму залога, которую смог бы оплатить.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Галущенко о залоге, который может оплатить
Судья спросил у экс-министра энергетики и юстиции, какую сумму залога он готов заплатить. Герман Галущенко отметил, что "найдет несколько миллионов".
"Ну я не знаю, думаю что миллионов 30 бы нашел", — сказал экс-министр.
Напомним, ранее Галущенко в зале суда высказался о своей работе на должности министра энергетики.
Также он ответил на обвинения об условиях содержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Кроме того, Галущенко заявил, что не знал о том, что он является владельцем Сумского насосного завода
Бывший министр также отреагировал на обвинения относительно того, что он хотел сбежать из Украины.
