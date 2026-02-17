Видео
Главная Новости дня Миллионов 30 бы нашел — Галущенко оценил возможную сумму залога

Миллионов 30 бы нашел — Галущенко оценил возможную сумму залога

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:54
Галущенко назвал посильную сумму залога для себя — миллионов 30 нашел бы
Герман Галущенко в зале суда. Фото: кадр из видео

В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко. Он оценил сумму залога, которую смог бы оплатить.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Галущенко о залоге, который может оплатить

Судья спросил у экс-министра энергетики и юстиции, какую сумму залога он готов заплатить. Герман Галущенко отметил, что "найдет несколько миллионов".

"Ну я не знаю, думаю что миллионов 30 бы нашел", — сказал экс-министр.

Напомним, ранее Галущенко в зале суда высказался о своей работе на должности министра энергетики.

Также он ответил на обвинения об условиях содержания сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Кроме того, Галущенко заявил, что не знал о том, что он является владельцем Сумского насосного завода

Бывший министр также отреагировал на обвинения относительно того, что он хотел сбежать из Украины.

