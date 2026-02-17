Галущенко отрицает право собственности на Сумской насосный завод

Галущенко не знал, что он владелец Сумского насосного завода
Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отрицает свою причастность к Сумскому насосному заводу. По его словам, он не знал, что он там владелец.
Об этом Герман Галущенко сообщил в комментарии журналистам во вторник, 17 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Причастность Галущенко к Сумскому насосному заводу
"Сумской насосный завод — я не знал, что я там владелец. Это, кстати, там, к сожалению, от него правда ничего не осталось. Там его разбили очень сильно. Там сейчас самое ценное — это документация", — отметил Галущенко.
По его словам, предприятие является санкционным активом. Его невозможно переоформить или забрать. Информацию о долях собственности экс-чиновник назвал вопросом "реальности документов".
Ситуация в энергетике
Галущенко также прокомментировал ситуацию в энергосистеме Украины. По его словам, из-за сильных морозов и постоянных российских обстрелов нет магической защиты.
Напомним, Галущенко в зале суда объяснил, кто оплатил обучение его сына в Швейцарии. Накануне прокурор САП сообщал, что экс-министр часть денег от преступной организации "Мидас" направил на оплату обучения детей.
Кроме того, Галущенко опроверг информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье.
