Україна
Галущенко не знал, что он владелец Сумского насосного завода

Галущенко не знал, что он владелец Сумского насосного завода

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:03
Галущенко отрицает право собственности на Сумской насосный завод
Герман Галущенко в суде. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отрицает свою причастность к Сумскому насосному заводу. По его словам, он не знал, что он там владелец.

Об этом Герман Галущенко сообщил в комментарии журналистам во вторник, 17 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Причастность Галущенко к Сумскому насосному заводу

"Сумской насосный завод — я не знал, что я там владелец. Это, кстати, там, к сожалению, от него правда ничего не осталось. Там его разбили очень сильно. Там сейчас самое ценное — это документация", — отметил Галущенко.

По его словам, предприятие является санкционным активом. Его невозможно переоформить или забрать. Информацию о долях собственности экс-чиновник назвал вопросом "реальности документов".

Ситуация в энергетике

Галущенко также прокомментировал ситуацию в энергосистеме Украины. По его словам, из-за сильных морозов и постоянных российских обстрелов нет магической защиты.

Напомним, Галущенко в зале суда объяснил, кто оплатил обучение его сына в Швейцарии. Накануне прокурор САП сообщал, что экс-министр часть денег от преступной организации "Мидас" направил на оплату обучения детей.

Кроме того, Галущенко опроверг информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
