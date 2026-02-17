Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Галущенко объяснил, кто оплатил обучение сына в Швейцарии

Галущенко объяснил, кто оплатил обучение сына в Швейцарии

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:01
Галущенко объяснил, кто оплачивал обучение его сына в Швейцарии
Заседание суда по делу Германа Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко в зале Высшего антикоррупционного суда объяснил, кто оплатил обучение его сына в Швейцарии. Речь идет о сумме в размере 200 тысяч долларов в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Германа Галущенко на вопрос "Укринформа" во вторник, 17 февраля.

Реклама
Читайте также:

Обучение сына Галущенко в Швейцарии

"Там разные средства, всем это очень интересно. Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все состоятельные", — отметил Галущенко.

По его словам, крестный отец сына имеет состояние, чтобы оплатить обучение в Швейцарии.

Что предшествовало

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что экс-министр часть средств от преступной организации направил на оплату обучения своих детей.

По данным НАБУ, на счета фонда, где среди инвесторов фигурировала семья Галущенко, поступило более 7,4 млн долларов, а также более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, которые передали семье наличными или перечислили непосредственно в стране.

Напомним, 17 февраля в Киеве стартовало заседание по делу Германа Галущенко, которого задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу. Ему объявили подозрение в участии схемы "Мидас". Речь идет о хищении денег в сфере энергетики.

В зале суда экс-чиновник подчеркнул, что не намеревался бежать из Украины. Задержание на границе он назвал незаконным.

Кроме того, Галущенко опроверг информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье.

Герман Галущенко суд Швейцария деньги сфера энергетики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации