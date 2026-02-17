Галущенко объяснил, кто оплачивал обучение его сына в Швейцарии

Заседание суда по делу Германа Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко в зале Высшего антикоррупционного суда объяснил, кто оплатил обучение его сына в Швейцарии. Речь идет о сумме в размере 200 тысяч долларов в год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Германа Галущенко на вопрос "Укринформа" во вторник, 17 февраля.

Реклама

Читайте также:

Обучение сына Галущенко в Швейцарии

"Там разные средства, всем это очень интересно. Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все состоятельные", — отметил Галущенко.

По его словам, крестный отец сына имеет состояние, чтобы оплатить обучение в Швейцарии.

Что предшествовало

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что экс-министр часть средств от преступной организации направил на оплату обучения своих детей.

По данным НАБУ, на счета фонда, где среди инвесторов фигурировала семья Галущенко, поступило более 7,4 млн долларов, а также более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, которые передали семье наличными или перечислили непосредственно в стране.

Напомним, 17 февраля в Киеве стартовало заседание по делу Германа Галущенко, которого задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу. Ему объявили подозрение в участии схемы "Мидас". Речь идет о хищении денег в сфере энергетики.

В зале суда экс-чиновник подчеркнул, что не намеревался бежать из Украины. Задержание на границе он назвал незаконным.

Кроме того, Галущенко опроверг информацию об участии его семьи в фонде на Ангилье.