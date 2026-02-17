Галущенко пояснив, хто оплачував навчання його сина у Швейцарії

Засідання суду у справі Германа Галущенка. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду пояснив, хто оплатив навчання його сина у Швейцарії. Йдеться про суму у розмірі 200 тисяч доларів на рік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь Германа Галущенка на запитання "Укрінформу" у вівторок, 17 лютого.

Навчання сина Галущенка у Швейцарії

"Там різні кошти, усім це дуже цікаво. Там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. У мене багато кумів, вони усі заможні", — зазначив Галущенко.

За його словами, хрещений батько сина має статки, аби оплатити навчання у Швейцарії.

Що передувало

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що ексміністр частину коштів від злочинної організації спрямував на оплату навчання своїх дітей.

За даними НАБУ, на рахунки фонду, де серед інвесторів фігурувала родина Галущенка, надійшло понад 7,4 млн доларів, а також понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро, які передали родині готівкою або перерахували безпосередньо у країні.

Нагадаємо, 17 лютого у Києві стартувало засідання у справі Германа Галущенка, якого затримали у ніч проти 15 лютого під час спроби перетнути кордон. Йому оголосили підозру в участі схеми "Мідас". Йдеться про розкрадання грошей в сфері енергетики.

У залі суду експосадовець наголосив, що не мав наміру тікати з України. Затримання на кордоні він назвав незаконним.

Крім того, Галущенко спростував інформацію про участь його родини у фонді на Ангільї.