Україна
Галущенко не знав, що він власник Сумського насосного заводу

Галущенко не знав, що він власник Сумського насосного заводу

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:03
Галущенко заперечує власність на Сумський насосний завод
Герман Галущенко в суді. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко заперечує свою причетність до Сумського насосного заводу. За його словами, він не знав, що він там власник.

Про це Герман Галущенко повідомив у коментарі журналістам у вівторок, 17 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

Причетність Галущенка до Сумського насосного заводу

"Сумський насосний завод — я не знав, що я там власник. Це, до речі, там, на жаль, від нього правда нічого не залишилось. Там його розбили дуже сильно. Там зараз найцінніше — це документація", — зазначив Галущенко.

За його словами, підприємство є санкційним активом. Його неможливо переоформити чи забрати. Інформацію про частки власності експосадовець назвав питанням "реальності документів".

Ситуація в енергетиці

Галущенко також прокоментував ситуація в енергосистемі України. За його словами, через сильні морози та постійні російські обстріли немає магічного захисту.

Нагадаємо, Галущенко у залі суду пояснив, хто оплатив навчання його сина у Швейцарії. Напередодні прокурор САП повідомляв, що ексміністр частину грошей від злочинної організації "Мідас" спрямував на оплату навчання дітей. 

Крім того, Галущенко спростував інформацію про участь його родини у фонді на Ангільї.

Герман Галущенко завод гроші Україна сфера енергетики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
