Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работал эффективно — Галущенко высказался о работе на посту министра

Работал эффективно — Галущенко высказался о работе на посту министра

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:22
Герман Галущенко в зале суда — высказался о работе министром
Герман Гаущенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Экс-министр энергетики Герман Галущенко во время судебного заседания в Киеве 17 февраля заявил, что его не за что защищать. Он подчеркнул, что эффективно работал на должности.

Об этом экс-министр заявил в зале суда, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Галущенко о работе министром энергетики

Галущенко в зале заявил, что он его нечего защищать и он не нуждался в протекции во время пребывания на должности министра обороны. По его словам, многие стремились к его замене. В то же время сам бывший чиновник считает, что он работал эффективно.

"Чего меня защищать? Я что плохо работал? Ну, откровенно, все хотели меня выжить, были люди, потому что я плохо работал, по их мнению..." — сказал экс-министр.

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля Галущенко задержали на границе. Он пытался выехать из Украины как многодетный отец.

Как известно, экс-министра задержали в рамках дела "Мидас". Как стало известно, пограничники имели запрос от НАБУ и САП о получении информации в случае его попытки выезда за границу.

Незадолго НАБУ сообщило о подозрении экс-министру энергетики. Он может быть причастен к отмыванию денег в сфере энергетики.

Сам Галущенко подал жалобу в ВАКС относительно своего задержания. Он убежден, что оно было незаконным.

Сегодня в Киеве началось судебное заседание по делу бывшего чиновника. Прокуроры будут просить для Галущенко арест с возможностью внести залог в размере 425 млн гривен.

Герман Галущенко Киев суд подозрение Тимур Миндич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации