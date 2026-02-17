Герман Галущенко в зале суда — высказался о работе министром

Герман Гаущенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Экс-министр энергетики Герман Галущенко во время судебного заседания в Киеве 17 февраля заявил, что его не за что защищать. Он подчеркнул, что эффективно работал на должности.

Об этом экс-министр заявил в зале суда, передает корреспондент Новини.LIVE.

Что говорит Галущенко о работе министром энергетики

Галущенко в зале заявил, что он его нечего защищать и он не нуждался в протекции во время пребывания на должности министра обороны. По его словам, многие стремились к его замене. В то же время сам бывший чиновник считает, что он работал эффективно.

"Чего меня защищать? Я что плохо работал? Ну, откровенно, все хотели меня выжить, были люди, потому что я плохо работал, по их мнению..." — сказал экс-министр.

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля Галущенко задержали на границе. Он пытался выехать из Украины как многодетный отец.

Как известно, экс-министра задержали в рамках дела "Мидас". Как стало известно, пограничники имели запрос от НАБУ и САП о получении информации в случае его попытки выезда за границу.

Незадолго НАБУ сообщило о подозрении экс-министру энергетики. Он может быть причастен к отмыванию денег в сфере энергетики.

Сам Галущенко подал жалобу в ВАКС относительно своего задержания. Он убежден, что оно было незаконным.

Сегодня в Киеве началось судебное заседание по делу бывшего чиновника. Прокуроры будут просить для Галущенко арест с возможностью внести залог в размере 425 млн гривен.