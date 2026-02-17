Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Працював ефективнно — Галущенко висловився про роботу на посаді міністра

Працював ефективнно — Галущенко висловився про роботу на посаді міністра

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:22
Герман Галущенко в залі суду — висловився про роботу міністром
Герман Гаущенко в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Ексміністр енергетики Герман Галущенко під час судового засідання у Києві 17 лютого заявив, що його немає за що захищати. Він наголосив, що ефективно працював на посаді.

Про це ексміністр заявив в залі суду, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Що каже Галущенко про роботу міністром енергетики

Галущенко в залі заявив, що він його немає чого захищати і він не потребував протекції під час перебування на посаді міністра оборони. За його словами, багато осіб прагнули його заміни. Водночас сам колишній урядовець вважає, що він працював ефективно. 

"Чого мене захищати? Я що погано працював? Ну, відверто, всі хотіли мене вижити, були люди, тому що я каряво працюв, на їхню думку..." — сказав ексміністр. 

Справа Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого Галущенка затримали на кордоні. Він намагався виїхати з України як багатодітний батько.

Як відомо, ексміністра затримали в межах справи "Мідас". Як стало відомо, прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо отримання інформації у разі його спроби виїзду за кордон.

Незадовго НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики. Він може бути причетним до відмивання грошей у сфері енергетики. 

Сам Галущенко подав скаргу у ВАКС стосовно свого затримання. Він переконаний, що воно було незаконним.

Сьогодні у Києві розпочалося судове засідання у справі колишнього урядовця. Прокурори проситимуть для Галущенка арешт з можливістю внести заставу у розмірі 425 млн гривень.

Герман Галущенко Київ суд підозра Тимур Міндіч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації