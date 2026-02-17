Герман Галущенко в залі суду — висловився про роботу міністром

Герман Гаущенко в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Ексміністр енергетики Герман Галущенко під час судового засідання у Києві 17 лютого заявив, що його немає за що захищати. Він наголосив, що ефективно працював на посаді.

Про це ексміністр заявив в залі суду, передає кореспондент Новини.LIVE.

Що каже Галущенко про роботу міністром енергетики

Галущенко в залі заявив, що він його немає чого захищати і він не потребував протекції під час перебування на посаді міністра оборони. За його словами, багато осіб прагнули його заміни. Водночас сам колишній урядовець вважає, що він працював ефективно.

"Чого мене захищати? Я що погано працював? Ну, відверто, всі хотіли мене вижити, були люди, тому що я каряво працюв, на їхню думку..." — сказав ексміністр.

Справа Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого Галущенка затримали на кордоні. Він намагався виїхати з України як багатодітний батько.

Як відомо, ексміністра затримали в межах справи "Мідас". Як стало відомо, прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо отримання інформації у разі його спроби виїзду за кордон.

Незадовго НАБУ повідомило про підозру ексміністру енергетики. Він може бути причетним до відмивання грошей у сфері енергетики.

Сам Галущенко подав скаргу у ВАКС стосовно свого затримання. Він переконаний, що воно було незаконним.

Сьогодні у Києві розпочалося судове засідання у справі колишнього урядовця. Прокурори проситимуть для Галущенка арешт з можливістю внести заставу у розмірі 425 млн гривень.