Корупційна схема в енергетиці України — фігуранти отримали готівкою 112 млн. доларів

В рамках операції "Мідас" щодо викриття корупції в сфері енергетики стало відомо, фігуранти отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою. Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка називали "Сигізмунд".

Про це повідомила пресслужба НАБУ у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

Операція "Мідас" з викриття корупції в енергетиці

"Кошти, які надходили від енергетичного сектору та передавалися "Рокетом" в офіс злочинної організації готівкою, фіксувалися в чорній бухгалтерії під кодовою назвою "Комплекс". За період 2021-2025 років за цією статтею надійшло понад 112 мільйонів доларів США", — зазначають в НАБУ.

Відомо, що члени злочинної організації, які забезпечували відмивання коштів, зокрема "Карлсон", "Шугармен" та "Решик", називали ексміністра енергетики "Сигізмунд".

Відомо, що "Карлсон" через свої звʼязки у вищих органах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших підконтрольних йому осіб у Кабміні, а також зовнішню стійкість злочинної організації.

"Водночас ключова роль "Сигізмунда" в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, Об'єднаної газотранспортної системи України та інших субʼєктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", — повідомили в НАБУ.

У так званій "чорній бухгалтерії" угруповання відображалися фінансові надходження за статтею "Сигізмунд". У записах детально фіксувалися розмір частки для конкретного посадовця, механізми її легалізації, а також пов’язані з цим інтереси.

"Для відмивання використовували криптовалюту з подальшим надходженням коштів на рахунки фонду у Швейцарії або ж видачею готівки його колишній дружині", — додали в НАБУ.

Корупція в енергетиці

Минулого року правоохоронці НАБУ і САП розпочали операцію "Мідас" з викриття корупції в сфері енергетики. У рамках провадження було викрито колишніх високопосадовців, які за допомогою офшорних структур і фондів спрямовували державні кошти на особисті рахунки за межами країни.

Зокрема, у справі фігурують колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та працівники бек-офісу з легалізації коштів, а також чотири міністри Кабміну.

Наразі Тимур Міндіч перебуває в Ізраїлі, де його знайшли журналісти та взяли коментар. Він обурений, що його призначили винним.

А Галущенко повідомляв, що знайомий з Міндічем, оскільки їхні діти навчалися в одному класі. ВАКС обрав експосадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.