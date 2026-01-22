Обыски на Волынской таможне - НАБУ изъяло более 850 тысяч долл

Обыски в приграничной службе — НАБУ изъяло более 850 тысяч долл
Детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни. Это касалось и других объектов недвижимости, которыми пользовались должностные лица этого подразделения.
Об этом сообщает НАБУ в Telegram в четверг, 22 января.
Детали дела
Во время обыска одного из таких объектов правоохранители обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов США.
Следственные действия осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.
В НАБУ сообщили, что пока никто не задержан, подозрений не объявлено. Другие детали не разглашаются в интересах досудебного расследования.
Напомним, что 22 января в НАБУ заявили о разоблачении коррупционной схемы в ГПСУ, благодаря которой работники пограничного пункта систематически получали взятки.
Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что следственные действия касаются дел, открытых в 2023 году, и охватывают как бывших, так и действующих работников ГПСУ.
