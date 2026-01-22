Андрей Демченко сделал заявление относительно обысков в пограничной службе

Андрей Демченко. Фото: Укринформ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал расследование НАБУ и САП. Правоохранители до этого провели обыски в ведомстве.

Об этом он заявил в комментарии Новини.LIVE.

Расследование у пограничников

По словам Демченко, следственные действия касаются дел, открытых в 2023 году, и охватывают как бывших, так и действующих работников ГПСУ.

Сейчас официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют, а расследование продолжается.

Напомним, что сегодня правоохранители заявили о разоблачении схемы в Государственной пограничной службе Украины, благодаря которой чиновники систематически получали взятки за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

А до этого в прокуратуре заявили, что в Ровенской области мужчина организовал нелегальную переправку уклонистов за границу.