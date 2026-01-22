Андрій Демченко зробив заяву щодо обшуків у прикордонній службі

У ДПСУ зробили заяву щодо обшуків у прикордонній службі
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував розслідування НАБУ та САП. Правоохоронці до цього провели обшуки у відомстві.
Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE.
Розслідування у прикордонників
За словами Демченка, слідчі дії стосуються справ, відкритих у 2023 році, та охоплюють як колишніх, так і чинних працівників ДПСУ.
Наразі офіційні коментарі від правоохоронних органів відсутні, а розслідування триває.
Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці заявили про викриття схеми в Державній прикордонній службі України, завдяки якій посадовці систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
А до цього у прокуратурі заявили, що у Рівненській області чоловік організував нелегальне переправлення ухилянтів за кордон.
Читайте Новини.LIVE!