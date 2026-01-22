Відео
Головна Новини дня У ДПСУ зробили заяву щодо обшуків у прикордонній службі

У ДПСУ зробили заяву щодо обшуків у прикордонній службі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 17:23
Андрій Демченко зробив заяву щодо обшуків у прикордонній службі
Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував розслідування НАБУ та САП. Правоохоронці до цього провели обшуки у відомстві.

Про це він заявив у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Розслідування у прикордонників

За словами Демченка, слідчі дії стосуються справ, відкритих у 2023 році, та охоплюють як колишніх, так і чинних працівників ДПСУ.

Наразі офіційні коментарі від правоохоронних органів відсутні, а розслідування триває.

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці заявили про викриття схеми в Державній прикордонній службі України, завдяки якій посадовці систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

А до цього у прокуратурі заявили, що у Рівненській області чоловік організував нелегальне переправлення ухилянтів за кордон.

НАБУ обшуки прикордонники ДПСУ Андрій Демченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
